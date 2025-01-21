В Беларуси стартовало досрочное голосование на выборах Президента – подвели итоги первого дня

Главное общественно-политическое событие года. Электоральная кампания в Беларуси вышла на финишную прямую. 21 января началось досрочное голосование. По всей стране ровно в полдень открылись избирательные участки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 5 325 – именно столько участков для голосования работают в Беларуси. До 25 января те избиратели, кто по каким-то причинам не смогут прийти сюда в основной день голосования, могут принять участие в выборах. Объяснять причину не нужно, понадобится лишь документ, удостоверяющий личность. Подойдет паспорт, ID-карта, студенческий или военный билет, а также водительское удостоверение. Избирателям с ограниченными возможностями помогут волонтеры. А те, для кого эти выборы станут первыми в жизни, уйдут с избирательного участка не с пустыми руками. Кристина Протосовицкая – об итогах первого дня.

Выборы-2025 – в Бресте ветеран Великой Отечественной войны проголосовал одним из первых. Такому примеру следуют и нынешние защитники Отечества. На участке, расположенном в одной из минских гимназий, проголосовал министр обороны. Служба 24 на 7. В поле зрения военнослужащих пограничной заставы «Котельня-Боярская» под Брестом порядка 20 километров белорусско-польской границы. К ним примыкает единственный работающий пассажирский пункт пропуска «Брест». Когда-то в здании школы, где расположился избирательный участок, находились даже казармы заставы.

Владислав Белевич, командир отделения пограничной заставы «Котельня-Боярская»:

Голосуем досрочно, потому что служим на границе. Служба непростая, нелегкая. Поэтому сделали выбор сегодня, чтобы в день голосования, 26 января, граждане могли спокойно прийти и проголосовать. Почему голосуете досрочно – объяснять или указывать причину участковой комиссии не нужно, достаточно одного желания. Впрочем, игроки Брестского футбольного клуба не скрывают – предстоят большие сборы на выезде.

Денис Ковалевич, игрок футбольного клуба «Динамо-Брест»:

Наша страна помогает нашим спортсменам, чтобы они достигали высшего уровня. Голосую за процветание нашей страны.

Статус первых подтверждает не только на ковре, но и на избирательном участке сборная команда Беларуси по самбо и дзюдо. Спортсмены на учебно-тренировочных сборах, где готовятся к важным соревнованиям. В плотном графике – время на выбор.

Роман Бровка, студент Белорусского государственного педагогического университета имени М.Танка:

Так как мне небезразлично будущее моей страны, я пришел на избирательный участок проголосовать за счастливое будущее нашей страны и мирное небо над головой. Ровно в 12 часов по всей стране открылись 5 325 участков для голосования, только в Минске – более 700. Задать тренд на гражданскую активность для молодежи готов и блогер-миллионник Влад Кобяков. Личным примером.

Владислав Кобяков, блогер:

Я надеюсь, что мой выбор сегодня настроен на как раз-таки вектор позитивного такого же развития, как сейчас за последние пять лет он и идет. Поэтому я надеюсь, что я сделал сегодня правильный выбор. Сейчас как никогда важно трезво оценивать ситуацию и не поддаваться чужим мнениям. Известный композитор и продюсер группы «Аура» Евгений Олейник проголосовал в стенах родной школы, а ныне – 74-й гимназии.

Евгений Олейник, белорусский композитор:

Я хочу, чтобы все менялось постепенно, спокойно. Мне никаких революций не надо. У меня дети растут. Мне их нужно выучить, на ноги поставить. Я голосовал за спокойствие, за стабильность. Один из самых молодежных участков в Минске расположился в общежитии педуниверситета – 160 ребят впервые в статусе избирателей. Смело заглянули в биографии кандидатов.

Александр Кирилко, студент Белорусского государственного педагогического университета имени М.Танка:

Да, я изучал информацию о кандидатах и считаю, что президент должен быть настоящим патриотом своей страны, который делает ее лучше, богаче, добрее и ведет вперед. Впервые голосующие на выборах Президента получат в подарок брендированные футболки.

Каким должен быть ответственный выбор и почему в избирательном процессе нет мелочей? Из первых уст. Диалоговая площадка государственного деятеля Лидии Ермошиной в Белорусско-Российском университете собрала около 300 молодых участников электоральной кампании. Впервые лишь избиратель, а не должностное лицо. Уникальный опыт сродни мастер-классу.

Лидия Ермошина, государственный деятель Беларуси:

Для того, чтобы выбор был осознанный и ответственный, они должны понимать, что такое Президент, какова его роль, как много зависит от избирателей. Это является самым главным. А для этих молодых людей слово «долг» значит куда больше. Каждый день их учат защищать и гарантировать безопасность. Курсанты Академии МВД выбрали свое будущее. Ежедневно порядок на избирательных участках обеспечивают люди в погонах. Напоминаем, что фотографировать или выносить бюллетень запрещено, нарушение законодательства влечет административную ответственность в виде штрафа до 15 базовых величин. Все пройдет спокойно, угрозы исходят только от Запада. Генпрокурор досрочно проголосовал на выборах.