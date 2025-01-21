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В Беларуси стартовало досрочное голосование на выборах Президента – подвели итоги первого дня

21 января 2025 18:48
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Главное общественно-политическое событие года. Электоральная кампания в Беларуси вышла на финишную прямую. 21 января началось досрочное голосование. По всей стране ровно в полдень открылись избирательные участки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

5 325 – именно столько участков для голосования работают в Беларуси. До 25 января те избиратели, кто по каким-то причинам не смогут прийти сюда в основной день голосования, могут принять участие в выборах. Объяснять причину не нужно, понадобится лишь документ, удостоверяющий личность.

Подойдет паспорт, ID-карта, студенческий или военный билет, а также водительское удостоверение. Избирателям с ограниченными возможностями помогут волонтеры. А те, для кого эти выборы станут первыми в жизни, уйдут с избирательного участка не с пустыми руками.

Кристина Протосовицкая – об итогах первого дня. 

В Беларуси стартовало досрочное голосование на выборах Президента – подвели итоги первого дня-2

Выборы-2025 – в Бресте ветеран Великой Отечественной войны проголосовал одним из первых.

Такому примеру следуют и нынешние защитники Отечества. На участке, расположенном в одной из минских гимназий, проголосовал министр обороны.

Служба 24 на 7. В поле зрения военнослужащих пограничной заставы «Котельня-Боярская» под Брестом порядка 20 километров белорусско-польской границы. К ним примыкает единственный работающий пассажирский пункт пропуска «Брест». Когда-то в здании школы, где расположился избирательный участок, находились даже казармы заставы.

В Беларуси стартовало досрочное голосование на выборах Президента – подвели итоги первого дня-4

Владислав Белевич, командир отделения пограничной заставы «Котельня-Боярская»:
Голосуем досрочно, потому что служим на границе. Служба непростая, нелегкая. Поэтому сделали выбор сегодня, чтобы в день голосования, 26 января, граждане могли спокойно прийти и проголосовать.

Почему голосуете досрочно – объяснять или указывать причину участковой комиссии не нужно, достаточно одного желания. Впрочем, игроки Брестского футбольного клуба не скрывают – предстоят большие сборы на выезде.

В Беларуси стартовало досрочное голосование на выборах Президента – подвели итоги первого дня-6

Денис Ковалевич, игрок футбольного клуба «Динамо-Брест»:
Наша страна помогает нашим спортсменам, чтобы они достигали высшего уровня. Голосую за процветание нашей страны.

В Беларуси стартовало досрочное голосование на выборах Президента – подвели итоги первого дня-8

Статус первых подтверждает не только на ковре, но и на избирательном участке сборная команда Беларуси по самбо и дзюдо. Спортсмены на учебно-тренировочных сборах, где готовятся к важным соревнованиям. В плотном графике – время на выбор.

В Беларуси стартовало досрочное голосование на выборах Президента – подвели итоги первого дня-10

Роман Бровка, студент Белорусского государственного педагогического университета имени М.Танка:
Так как мне небезразлично будущее моей страны, я пришел на избирательный участок проголосовать за счастливое будущее нашей страны и мирное небо над головой.

Ровно в 12 часов по всей стране открылись 5 325 участков для голосования, только в Минске – более 700. Задать тренд на гражданскую активность для молодежи готов и блогер-миллионник Влад Кобяков. Личным примером.

В Беларуси стартовало досрочное голосование на выборах Президента – подвели итоги первого дня-12

Владислав Кобяков, блогер:
Я надеюсь, что мой выбор сегодня настроен на как раз-таки вектор позитивного такого же развития, как сейчас за последние пять лет он и идет. Поэтому я надеюсь, что я сделал сегодня правильный выбор.

Сейчас как никогда важно трезво оценивать ситуацию и не поддаваться чужим мнениям. Известный композитор и продюсер группы «Аура» Евгений Олейник проголосовал в стенах родной школы, а ныне – 74-й гимназии.

В Беларуси стартовало досрочное голосование на выборах Президента – подвели итоги первого дня-14

Евгений Олейник, белорусский композитор:
Я хочу, чтобы все менялось постепенно, спокойно. Мне никаких революций не надо. У меня дети растут. Мне их нужно выучить, на ноги поставить. Я голосовал за спокойствие, за стабильность.

Один из самых молодежных участков в Минске расположился в общежитии педуниверситета – 160 ребят впервые в статусе избирателей. Смело заглянули в биографии кандидатов.

В Беларуси стартовало досрочное голосование на выборах Президента – подвели итоги первого дня-16

Александр Кирилко, студент Белорусского государственного педагогического университета имени М.Танка:
Да, я изучал информацию о кандидатах и считаю, что президент должен быть настоящим патриотом своей страны, который делает ее лучше, богаче, добрее и ведет вперед.

Впервые голосующие на выборах Президента получат в подарок брендированные футболки.

В Беларуси стартовало досрочное голосование на выборах Президента – подвели итоги первого дня-18

Каким должен быть ответственный выбор и почему в избирательном процессе нет мелочей? Из первых уст. Диалоговая площадка государственного деятеля Лидии Ермошиной в Белорусско-Российском университете собрала около 300 молодых участников электоральной кампании. Впервые лишь избиратель, а не должностное лицо. Уникальный опыт сродни мастер-классу.

В Беларуси стартовало досрочное голосование на выборах Президента – подвели итоги первого дня-20

Лидия Ермошина, государственный деятель Беларуси:
Для того, чтобы выбор был осознанный и ответственный, они должны понимать, что такое Президент, какова его роль, как много зависит от избирателей. Это является самым главным.

А для этих молодых людей слово «долг» значит куда больше. Каждый день их учат защищать и гарантировать безопасность. Курсанты Академии МВД выбрали свое будущее. Ежедневно порядок на избирательных участках обеспечивают люди в погонах. Напоминаем, что фотографировать или выносить бюллетень запрещено, нарушение законодательства влечет административную ответственность в виде штрафа до 15 базовых величин.

Все пройдет спокойно, угрозы исходят только от Запада. Генпрокурор досрочно проголосовал на выборах.

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:
Охрана избирательных участков в Республике Беларусь обеспечена, ситуация находится полностью под контролем органов внутренних дел и военнослужащих внутренних войск. С 20 января мы взяли все избирательные участки в стране под круглосуточную охрану.

Подробности в видеоматериале.

# Выборы в Беларуси # Лидия Ермошина # Иван Кубраков # Евгений Олейник # Досрочное голосование # Кристина Протосовицкая

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