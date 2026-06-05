ГПК: 228 легковушек и 310 фур ожидают въезда в Польшу и Литву перед выходными

В преддверии выходных дней на белорусско-польской и белорусско-литовской границах регистрируется скопление грузового и легкового автотранспорта – 228 легковушек и 310 фур. Об этом информирует официальный Telegram-канал Государственного пограничного комитета Беларуси.

По данным на 10.00 5 июня, в очереди на территорию Польши ожидают перед пограничным переходом «Тересполь» (с белорусской стороны – «Брест») 175 легковых авто и 14 автобусов. Сопредельная сторона в течение суток оформила 31% авто от нормы. Через ПП «Кузница Белостоцкая» («Брузги») в Евросоюз въехали 19% легкового транспорта.

Ориентировочно 300 грузовых машин скопилось перед погранпереходами Литвы. Сотрудниками ПП «Мядининкай» («Каменный Лог») и ПП «Шальчининкай» («Бенякони») в течение 24 часов оформлено 9% и 23% грузового транспорта от нормы соответственно.

Через ПП «Кукурыки» («Козловичи») в Польшу проехало 40% фур от нормы.