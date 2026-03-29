Инаугурация Лукашенко, за которой следил весь мир! Собрали самые главные моменты

История с литовскими грузовиками – наглядный пример того, как четкие и принципиальные решения позволяют находить выход даже из самых запутанных международных узлов. К слову, именно этот год стал временем, когда такой волевой стиль прошел через серьезные проверки – от санкций и политических выпадов до военных угроз и эскалаций. Год назад состоялась инаугурация Президента, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Это было не протокольное, не формальное мероприятие, а событие, от начала и до конца наполненное важными смыслами. Взять хотя бы маршрут кортежа Президента. Он следовал по двум проспектам – Независимости и Победителей, и даже в этих деталях зашифрованы и считываются определенные и абсолютно понятные посылы.

Сама инаугурация прошла в Зале торжественных церемоний. Он самый вместительный во Дворце Независимости. На церемонию пригласили свыше тысячи человек. Но понятно, что в Беларуси гораздо больше тех, кто хотел бы поприсутствовать на инаугурации. За Александра Лукашенко проголосовало больше 86 % избирателей. Евгений Пустовой – о главных итогах первой главы президентской пятилетки.

Инаугурация – год спустя. В мире стало еще сложнее. У нас спокойно, есть экономический рост. Мы по-прежнему спокойно работаем, открываем поликлиники и производства, реализуем крупные национальные проекты. Веселимся в праздники, отдыхаем на заморских берегах и встречаем миллионы гостей. Значит, белорусы сделали правильный выбор. – Центральная избирательная комиссия Республики Беларусь объявляет, что волей народа Беларуси Президентом Республики Беларусь избран Александр Григорьевич Лукашенко. Подробности здесь.

Инаугурация – это торжественная церемония не только легитимации избранного Президента, это еще и отражение геополитической солидности самого государства. В прошлом году инаугурация во всех смыслах прошла на самой высокой ноте. Это и про организацию самого торжества, и про элегантный финал электорального цикла. Мы выстояли в 2020-м, провели планомерную и закономерную конституционную реформу политической системы власти. Причем сделали это в лучших традициях белорусского народовластия. Огулом и путем референдума. Год после инаугурации. Вспоминаем главную церемонию 2025-го.

Вадим Боровик, депутат Минского городского Совета депутатов:

Глава государства умеет это все выстроить и в своем диалоге, и в своем послании очень по-отечески, так скажем. Поэтому для меня это событие важно. И мне это устраивание большого шоу из инаугурации менее близко. Все-таки у нас очень серьезный подход к той ответственности, которую принимает на себя глава государства, вступая в должность. И он в полной мере осознает ответственность. Лукашенко никогда не уходил от каких-то сложных вопросов, а напротив, всегда был готов самые сложные вопросы сконцентрировать на себе. За этой инаугурацией следил весь мир, как за той в 1994-м. Только первая была четко неотработанной и скорее спонтанной. Не все тогда это иностранное заимствование могли выговорить. Да и не до того было. Лидия Ермошина, государственный деятель Беларуси:

Это была рабочая церемония. И всем было не до веселья, что там говорить. Но я могу сказать, что и в 2020 году было не до веселья. Тем не менее весь церемониал был выполнен полностью.

Это было начало зарождения современной белорусской государственности. Тогда много чего не было. Ни вещей, ни денег, даже делового костюма для освещения инаугурации у журналистов не было. Вот такой Беларусь досталась Лукашенко, бедной и смотрящей с надеждой на первого Президента. Виктор Куклов – пионер президентского пула Беларуси. Тогда, правда, такого понятия еще не существовало. А вот долгожитель политической журналистики Андрей Кривошеев работал с главой государства в годы развития нашей страны. Общество уже заматерело, запросы выросли, разбогател не только политический лексикон, но и вся страна. Андрей Кривошеев, председатель правления Белорусского союза журналистов:

Позиция Президента, что молодому, суверенному, по-настоящему белорусскому государству нужны традиции. И традиции, ритуалы с участием главы государства – это всегда особая атмосфера. Это утверждение нашей государственности, это утверждение нашего суверенитета, это утверждение духа белорусской гражданской политической нации. Поэтому каждая церемония инаугурации особенная.