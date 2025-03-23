Часть церемонии инаугурации в 2001-м «подглядели» у России – Ермошина

25 марта состоится инаугурация Президента Беларуси, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Эта новость стала центральной на неделе, а это событие – ключевой момент в политической жизни страны. Инаугурация не просто формальность и дань протоколу. Во-первых, эта процедура ставит точку в выборной кампании и утверждает главу государства. А еще это сигнал для мирового сообщества о вступлении в должность избранного Президента.
К официальному торжеству президентского протокола всегда приковано внимание. Волнительно, ответственно и даже просто любопытно. Мои коллеги считали, сколько кресел в зале.
Всего более тысячи приглашенных!
И какой длинны ковровая дорожка.
Ко Дворцу Республики Александр Лукашенко прошел по красной дорожке – она около 200 метров. Ее специально изготовили для этого случая витебские мастера.
Даже существуют околоинаугурационные мифы. Перед церемонией 2001 года Лидия Ермошина и Михаил Мясникович не одну ночь вместе провели.
Лидия Ермошина, государственный деятель Беларуси:
В 2001 году, когда страна уже поднялась с колен, когда у нас уже появились достойные залы, по крайней мере Дворец Республики, разумеется, встал вопрос о том, чтобы появился какой-то протокол особый. Мы решили подглядеть. Подглядели мы у наших старших российских братьев, потому что они уже проводили дважды инаугурацию.
А все остальное является нашим продуктом, который уже потом вошел в протокол, закрепленный соответствующим распоряжением Президента. И на данный момент инаугурация является такой, как в 2001 году, хотя изменилось помещение, появляются какие-то особые детали, которых не было раньше. Чтобы церемония стала более торжественной, более зрелищной.
25 марта состоится инаугурация Президента – вспоминаем историю принесения клятвы белорусскому народу.