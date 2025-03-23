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Часть церемонии инаугурации в 2001-м «подглядели» у России – Ермошина

23 марта 2025 17:55
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25 марта состоится инаугурация Президента Беларуси, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Эта новость стала центральной на неделе, а это событие – ключевой момент в политической жизни страны. Инаугурация не просто формальность и дань протоколу. Во-первых, эта процедура ставит точку в выборной кампании и утверждает главу государства. А еще это сигнал для мирового сообщества о вступлении в должность избранного Президента.

Часть церемонии инаугурации в 2001-м «подглядели» у России – Ермошина-2

К официальному торжеству президентского протокола всегда приковано внимание. Волнительно, ответственно и даже просто любопытно. Мои коллеги считали, сколько кресел в зале.

Всего более тысячи приглашенных!

Часть церемонии инаугурации в 2001-м «подглядели» у России – Ермошина-4

И какой длинны ковровая дорожка.

Ко Дворцу Республики Александр Лукашенко прошел по красной дорожке – она около 200 метров. Ее специально изготовили для этого случая витебские мастера. 

Даже существуют околоинаугурационные мифы. Перед церемонией 2001 года Лидия Ермошина и Михаил Мясникович не одну ночь вместе провели.

Часть церемонии инаугурации в 2001-м «подглядели» у России – Ермошина-6

Лидия Ермошина, государственный деятель Беларуси:
В 2001 году, когда страна уже поднялась с колен, когда у нас уже появились достойные залы, по крайней мере Дворец Республики, разумеется, встал вопрос о том, чтобы появился какой-то протокол особый. Мы решили подглядеть. Подглядели мы у наших старших российских братьев, потому что они уже проводили дважды инаугурацию. 

А все остальное является нашим продуктом, который уже потом вошел в протокол, закрепленный соответствующим распоряжением Президента. И на данный момент инаугурация является такой, как в 2001 году, хотя изменилось помещение, появляются какие-то особые детали, которых не было раньше. Чтобы церемония стала более торжественной, более зрелищной. 

25 марта состоится инаугурация Президента – вспоминаем историю принесения клятвы белорусскому народу.

# История # Инаугурация # Лидия Ермошина # Евгений Пустовой

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