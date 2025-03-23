Часть церемонии инаугурации в 2001-м «подглядели» у России – Ермошина

25 марта состоится инаугурация Президента Беларуси, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Эта новость стала центральной на неделе, а это событие – ключевой момент в политической жизни страны. Инаугурация не просто формальность и дань протоколу. Во-первых, эта процедура ставит точку в выборной кампании и утверждает главу государства. А еще это сигнал для мирового сообщества о вступлении в должность избранного Президента.

К официальному торжеству президентского протокола всегда приковано внимание. Волнительно, ответственно и даже просто любопытно. Мои коллеги считали, сколько кресел в зале. Всего более тысячи приглашенных!

И какой длинны ковровая дорожка. Ко Дворцу Республики Александр Лукашенко прошел по красной дорожке – она около 200 метров. Ее специально изготовили для этого случая витебские мастера. Даже существуют околоинаугурационные мифы. Перед церемонией 2001 года Лидия Ермошина и Михаил Мясникович не одну ночь вместе провели.