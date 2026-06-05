«Я сама» – певицы Анастасия Соляная и Ксения Левчик рассказали, как создали новый хит

Сегодня выходит трек, который уже называют гимном современных девушек. Он про баланс между «Я все могу сама» и «Я хочу быть с тобой». Исполнили его две яркие артистки. Они у нас в гостях.

Ксения Левчик, певица, блогер:

Мы с Настей относительно недавно познакомились на съемке, и у нас оказалось очень много всего общего. Инициатива пришла от Насти насчет трека.

Анастасия Соляная, певица:

В январе я обратилась к аранжировщику, у которого постоянно делаю свои песни, и сказала, что хочу что-то танцевальное в жанре поп-фолк. Он написал аранжировку, которая мне очень понравилась. Но я поняла, что я бы хотела спеть ее в дуэте с какой-нибудь девушкой. И по счастливой случайности мы познакомились с Ксюшей. Я поняла, что это она. Я предложила ей, показала ей аранжировку, ей понравилось. После этого мы вместе заказали текст у Арины Шлешко, это молодая автор. Она нам написала, нам понравилось, и вот так вот родилась эта песня. Полгода она лежала и вышла в свет сегодня.