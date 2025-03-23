25 марта состоится инаугурация Президента – вспоминаем историю принесения клятвы белорусскому народу

25 марта состоится инаугурация Президента Беларуси, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Эта новость стала центральной на неделе, а это событие – ключевой момент в политической жизни страны. Инаугурация не просто формальность и дань протоколу. Во-первых, эта процедура ставит точку в выборной кампании и утверждает главу государства. А еще это сигнал для мирового сообщества о вступлении в должность избранного Президента. Белорусы оказали высокое доверие Александру Лукашенко. О чем сам Президент не раз говорил и о чем свидетельствуют итоги выборов. И сейчас самое важное для главы государства и одновременно самое сложное, наверное – оправдать народное доверие. Не в характере Лукашенко отступать от своих предвыборных обещаний, как то водится за другими. Так что клятва на верность народу – это многое значит и для Президента, и для нас. Ретроспективный взгляд и инсайты предстоящей церемонии у Евгения Пустового.

Инаугурация – апогей электорального марафона. В 2025 году она состоится в полдень 25 марта. С этого времени начинается официальный отсчет срока полномочий Президента. Подробности не разглашаются. А мы углубимся в историю. Тем более история принесения президентской клятвы белорусскому народу отражает само развитие государства: и политической традиции, и экономики. Ближе всего к Президенту в этот ответственный момент всегда эти годы была Лидия Ермошина.

Волей народа Президентом Республики Беларусь избран Александр Григорьевич Лукашенко.

Лидия Ермошина, государственный деятель Беларуси:

Это было какое-то особое чувство, я даже не знаю, наверное, как бывает перед прыжком в воду у великих спортсменов. Но я могу сказать, что у меня даже был оберег. Мне перед первой инаугурацией владыка Филарет подарил крестик освященный, чтобы он помогал и вразумлял меня. Часть церемонии инаугурации в 2001-м «подглядели» у России – Ермошина.

Именно в 2001 году была сформирована четкая традиция церемонии инаугурации по-белорусски. Без излишеств. Танцев, например как во время инаугурации Трампа, нет. У нас так – прибытие кортежа Президента, принесение клятвы на Конституции в кожаном переплете с изображением герба золотистого цвета. Торжественная речь. Военная часть – присяга Главнокомандующему. Торжественный марш представителей всех воинских формирований страны. Под особым прицелом телекамер – рота почетного караула. Это самая элегантная сила Вооруженных Сил, как и победа Президента на выборах этого года. Белорусские богатыри двигаться умеют не только шаг в шаг, но и нота в ноту. В полной синхронизации с оркестром.

Кирилл Корчинский, командир роты почетного караула комендантского батальона Минской военной комендатуры:

Непосредственно к инаугурации тренируемся вторую неделю по четыре-шесть часов в день. Мероприятие вносит свои коррективы, но мы готовы.

Это кадры с подготовки к инаугурации на площади государственных символов. Вместо площади Октябрьская, 1, с 2015 года кортеж Первого в сопровождении мотоциклов движется на проспект Победителей, 12 – Дворец Независимости. Кстати, в мундире Главнокомандующего глава государства к военным выходит с 2006 года. А вот в 2011-м появился вместе с младшим сыном Николаем, именно с этого года Александр Лукашенко предпочитает красный галстук для инаугурации.

Лидия Ермошина, государственный деятель Беларуси:

В 2011 году, например, Президент в момент вручения ему удостоверения об избрании подарил мне ручку, которой он подписал акт о принесении присяги. Первая клятва Первого прозвучала в Овальном зале. Именно оттуда и началась политическая биография Александра Лукашенко. На этой неделе ровно 35 лет с того момента, когда Александр Лукашенко получил депутатский мандат. 18 марта 1990-го он был избран депутатом Верховного Совета Беларуси.

Ольга Иванова, жительница агрогородка Городец:

Свеклу пололи мы сами, убирали сами. И с нами вместе ходил Григорьевич, надевал халат женский, платочек завязывал и с нами ходил полоть! Активным и бескомпромиссным он был и без депутатских полномочий. Не мог пройти мимо человека. А потом это уже станет президентским мейнстримом Батьки.

Тамара Легкая, жительница агрогородка Городец:

Я говорю: «Александр Григорьевич, мало одного холодильника, нужно минимум два – для молочных, для мясных». – «Хорошо, два». – «Телевизор нужен». – «Зачем вам телевизор?» – «Ну, вот мультики посмотреть детям». – «Бери телевизор». Мебель, посуду, игрушки – у нас было потрясающе много игрушек в то время.

Здесь такая грязь была на этой дороге – по колено ходили, чтобы дойти из сарая в сарай. Носили молоко в ведрах. Потом он пришел, первое, что сделал – он нам все заасфальтировал. Борец с коррупцией – Виктор Куклов вспомнил, как начиналась политическая карьера Александра Лукашенко.

Виктор Куклов – пионер президентского пула Беларуси, тогда, правда, такого понятия еще не существовало. Это было начало зарождения современной белорусской государственности. Тогда много чего не было. Ни вещей, ни денег. Даже делового костюма для участия в инаугурации. Виктор Куклов, заместитель главного редактора «Народной газеты»:

Ну не было костюма. И у коллеги из БелТА, он сейчас в Москве собкор, зима начиналась, помню. Куртки нет у человек – ну не было. И мы какие-то деньги сложили, пошли на «Динамо», где не в футбол играли, а рынок был. И стояла семья просто – папа, мама с дочкой, сын – и они одну куртку продавали за 20 долларов. На синтепоне такую… Торговались, до 15 долларов, потому что зарплата была, может, 10… Лидия Ермошина тоже хорошо помнит дефицитное и сложное время.

Лидия Ермошина:

Наряд я выбирала очень быстро. В силу того, что мы тогда были бедны, а протокол у нас был очень скромный. Это сейчас мы нарастили все. И протокол, и наряды. Более того, сразу могу сказать, я была абсолютно без макияжа. На мне был одет кружевной пиджак, который я купила в минском центре моды. И который потом мною носился очень хорошо во всех командировках на торжественные мероприятия, а потом даже перекочевал в гардероб моей подруги. Какой будет церемония инаугурации? За трансляцию следования кортежа отвечает СТВ.