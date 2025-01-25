Игорь Тур: Батька – это об отношении Александра Лукашенко к белорусскому народу и к стране

Кто стоял за попыткой госпереворота в Беларуси в 2020 году? Благодаря кому страна смогла преодолеть кризис и почему белорусы не повторили судьбу украинцев? Смотрите в 17-м выпуске документального проекта «17 мгновений страны» на СТВ!

Игорь Тур, политический обозреватель, телеведущий:

Задача отца – не только любить своего ребенка, но и сделать все возможное, чтобы ему стало лучше, в том числе в некой самостоятельной своей жизни. Вот Батька, политический Лукашенко, мне видится именно таким. Поэтому Батька – это, скорее, об отношении Александра Лукашенко к белорусскому народу и к стране. И в ответ народ к нему так относится.

Лидия Ермошина, государственный деятель:

Я думаю, Батька – это близко к понятию батя. Так звали командиров батальонов на войне. Вот это, наверное, скорее, близко к нашему Президенту.