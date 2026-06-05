Турчин: Беларусь рассматривает Кыргызстан как перспективную площадку для создания совместных производств

Минск и Бишкек проводят ревизию отношений. Беларусь рассматривает Кыргызстан не просто как рынок сбыта готовой продукции, но как перспективную площадку для долгосрочного сотрудничества и создания совместных производств с высокой добавленной стоимостью. Для этого есть все необходимое: твердая политическая воля, прозрачные правила игры в рамках ЕАЭС и обоюдная готовность укреплять экономические связи на десятилетия вперед. Об этом заявил премьер-министр Беларуси во время открытия Белорусско-Кыргызского бизнес-форума. Александр Турчин находится в Кыргызстане с официальным визитом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наши приоритеты в промышленной сфере четко определены в двух дорожных картах. Белорусская техника пользуется спросом в Кыргызстане, однако сегодня время диктует необходимость перехода от простой торговли к реализации глубоких кооперационных проектов.

Сергей Молунов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Кыргызстане:

Безусловно, взаимодействие в сфере промышленности является важнейшей составляющей нашего двустороннего сотрудничества в целом. И сотрудничеству в промышленной кооперации уделяется очень большое внимание. У нас есть положительные примеры такого взаимодействия. Завод «Автомаш-Радиатор» поставляет комплектующие для наших промышленных гигантов таких, как МТЗ, МАЗ, БЕЛАЗ, «Гомсельмаш». Сейчас мы работаем над рядом проектов по линии «Могилевлифтмаша», Электротехнического завода им. Козлова, БЕЛАЗа, «Белкоммунмаша». И сегодня, в частности, в рамках официального визита, в рамках переговорного процесса будет и на бизнес-форуме обсуждаться в том числе и тематика промышленной кооперации.

Важным элементом двустороннего взаимодействия остается межрегиональное сотрудничество. Так, Форум регионов Беларуси и Кыргызстана пройдет осенью 2026 года в Минске. Сейчас идет работа по подготовке и содержательному наполнению программы предстоящего события.

Минск и Бишкек усиливают сотрудничество по разным направлениям. Сегодня между правительством Беларуси и Кабинетом министров Кыргызстана подписано соглашение о взаимном признании и обмене национальных водительских удостоверений.