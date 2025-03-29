Пустовой: у нас есть то, чего нет ни в какой другой стране – система народовластия

Время авторской журналистики. Евгений Пустовой и его рубрика «Политика без галстуков и купюр» на СТВ.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Как же нам везет. Всем нам. И конкретно – белорусской пропаганде. Нет необходимости убеждать людей в одном, а потом в другом. С курсом все понятно. И государственным, и белорусского рубля. О главном. Смыслах, Первом и событиях недели. «Политика без галстуков и купюр». Пустовой на СТВ. Евгений Пустовой:

Инаугурация – иностранное заимствование с белорусским колоритом. Наверное, создание правил и традиций самой церемонии было одним из самых первых успешных вариантов импортозамещения. Родители сценария этого торжества были Лидия Ермошина и Михаил Мясникович. Они в представлении не нуждаются. Соответствуют всеобъемлющему понятию – государственные деятели. Таких мудрецов управленческой мысли целая плеяда. Это о том, что, мол, кто-то ради чего-то зачищает политическое пространство в стране. Наше единоначалие в коллегиальном формате. Любое совещание у Первого – этому подтверждение. Дальнейшее изменение, я бы сказал, усовершенствование конституционных норм, тоже было решено коллегиально – целой страной. «Марафону адзiнства» – предшествовал марафон диалога. Консенсус искали со всеми, кто за страну – Беларусь традиционную. Именно положа руку на новую редакцию Основного закона глава государства принес клятву. Президент произнёс 36 слов клятвы за 35 секунд! Какой получилась церемония инаугурации – хронология

Евгений Пустовой:

Эта инаугурация завершила очередной этап политического обустройства страны. Но до этого надо было прийти, повзрослеть нам как нации, формирующей современную государственность. Но чтобы заниматься политическим обустройством, надо было сначала подтянуть экономическую составляющую. Санкции – это удавка, финансовый ковид показал – наша экономика жизнеспособна. И каленым железом надо было выжечь коллективных морозовцев по всей стране. Теперь все. Новая высокая символическая нота взята. Лукашенко: это победа не только моя, но и миллионов наших белорусов Евгений Пустовой:

В политике, как и в архитектуре, разным периодам соответствуют разные каноны. Главное, мы придерживались золотого сечения. Это определенность и поступательность. Это если хотите почти британский принцип государственности. Что поделаешь, есть у нас такая вера в непогрешимость западных авторитетов. Это когда королевская власть в Лондоне – добрая традиция. А четкий и понятный курс Минска – диктатура. Единоначалие – это когда четкий контроль за коллегиальным решением.