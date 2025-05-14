В референдуме приняло участие практически 65 % внесенных в списки избирателей. Им нужно было определиться с государственными символами, статусом русского языка (будет ли он равным с белорусским), высказать позицию относительно экономической интеграции с Россией, а также одобрить некоторые изменения в Конституции. Референдум был проведен по инициативе Президента. Провозглашенный им курс на стабильность, порядок и ответственность, возможность спокойно работать на пользу экономики под современным флагом и гербом был одобрен большинством. Спустя три десятилетия голосование 1995 года остается предметом дискуссий и оценок, и в новейшей истории оно считается ключевым событием в становлении независимой Беларуси.

Лидия Ермошина, государственный деятель Беларуси:

Мы жили настолько сложно, что 30 лет тому назад я даже не могла предположить, что мы будем жить так хорошо. Более того, не только я, очень многие другие. Вы знаете, в 2010 году, это, в общем-то, 15 лет тому назад, ко мне в гости приехала моя одноклассница из Соединенных Штатов Америки, которая не была в стране 20 лет. Она была потрясена тем, как изменилась страна. Конечно, мы живем замечательно. Это благодаря Батьке, потому что, действительно, он является отцом нации. Благодаря тем решениям, в том числе, которые приняты были на этом референдуме 1995 года, о том, что белорусы утвердительно ответили и потом стали постоянно над этим работать, а именно на вопрос о более тесной интеграции с Российской Федерацией. Именно вот эта взаимная кооперация, эти тесные союзнические связи позволили нашей экономике достигнуть столь позитивных результатов, а, следовательно, улучшили качество жизни каждого жителя страны.