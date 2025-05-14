Ермошина: мы живём замечательно, это благодаря Батьке и решениям, принятым на референдуме в 95-м

Историческое событие, изменившее судьбу страны. 30 лет назад в Беларуси состоялся первый референдум, который стал важной вехой в истории независимой республики. Это событие, прошедшее в период глубоких политических и экономических преобразований, заложило основу для дальнейшего развития белорусского государства, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В референдуме приняло участие практически 65 % внесенных в списки избирателей. Им нужно было определиться с государственными символами, статусом русского языка (будет ли он равным с белорусским), высказать позицию относительно экономической интеграции с Россией, а также одобрить некоторые изменения в Конституции. Референдум был проведен по инициативе Президента. Провозглашенный им курс на стабильность, порядок и ответственность, возможность спокойно работать на пользу экономики под современным флагом и гербом был одобрен большинством. Спустя три десятилетия голосование 1995 года остается предметом дискуссий и оценок, и в новейшей истории оно считается ключевым событием в становлении независимой Беларуси.
Лидия Ермошина, государственный деятель Беларуси:
Мы жили настолько сложно, что 30 лет тому назад я даже не могла предположить, что мы будем жить так хорошо. Более того, не только я, очень многие другие. Вы знаете, в 2010 году, это, в общем-то, 15 лет тому назад, ко мне в гости приехала моя одноклассница из Соединенных Штатов Америки, которая не была в стране 20 лет. Она была потрясена тем, как изменилась страна. Конечно, мы живем замечательно. Это благодаря Батьке, потому что, действительно, он является отцом нации. Благодаря тем решениям, в том числе, которые приняты были на этом референдуме 1995 года, о том, что белорусы утвердительно ответили и потом стали постоянно над этим работать, а именно на вопрос о более тесной интеграции с Российской Федерацией. Именно вот эта взаимная кооперация, эти тесные союзнические связи позволили нашей экономике достигнуть столь позитивных результатов, а, следовательно, улучшили качество жизни каждого жителя страны.
За годы суверенитета Беларусь провела несколько референдумов. Каждый из них – важная веха на пути становления и укрепления независимого государства. Именно белорусский народ определяет ключевые направления политики, экономики и общественной жизни страны. От вопросов национальной идентичности и государственного суверенитета до конституционных изменений – референдумы сыграли решающую роль в формировании современной Беларуси, помогая ей адаптироваться к вызовам времени и утверждать свою уникальную историческую и культурную самобытность.