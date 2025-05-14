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Ермошина: мы живём замечательно, это благодаря Батьке и решениям, принятым на референдуме в 95-м

14 мая 2025 05:59
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Историческое событие, изменившее судьбу страны. 30 лет назад в Беларуси состоялся первый референдум, который стал важной вехой в истории независимой республики. Это событие, прошедшее в период глубоких политических и экономических преобразований, заложило основу для дальнейшего развития белорусского государства, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ермошина: мы живём замечательно, это благодаря Батьке и решениям, принятым на референдуме в 95-м-2

В референдуме приняло участие практически 65 % внесенных в списки избирателей. Им нужно было определиться с государственными символами, статусом русского языка (будет ли он равным с белорусским), высказать позицию относительно экономической интеграции с Россией, а также одобрить некоторые изменения в Конституции. Референдум был проведен по инициативе Президента. Провозглашенный им курс на стабильность, порядок и ответственность, возможность спокойно работать на пользу экономики под современным флагом и гербом был одобрен большинством. Спустя три десятилетия голосование 1995 года остается предметом дискуссий и оценок, и в новейшей истории оно считается ключевым событием в становлении независимой Беларуси.

Ермошина: мы живём замечательно, это благодаря Батьке и решениям, принятым на референдуме в 95-м-4

Лидия Ермошина, государственный деятель Беларуси:
Мы жили настолько сложно, что 30 лет тому назад я даже не могла предположить, что мы будем жить так хорошо. Более того, не только я, очень многие другие. Вы знаете, в 2010 году, это, в общем-то, 15 лет тому назад, ко мне в гости приехала моя одноклассница из Соединенных Штатов Америки, которая не была в стране 20 лет. Она была потрясена тем, как изменилась страна. Конечно, мы живем замечательно. Это благодаря Батьке, потому что, действительно, он является отцом нации. Благодаря тем решениям, в том числе, которые приняты были на этом референдуме 1995 года, о том, что белорусы утвердительно ответили и потом стали постоянно над этим работать, а именно на вопрос о более тесной интеграции с Российской Федерацией. Именно вот эта взаимная кооперация, эти тесные союзнические связи позволили нашей экономике достигнуть столь позитивных результатов, а, следовательно, улучшили качество жизни каждого жителя страны.

Ермошина: мы живём замечательно, это благодаря Батьке и решениям, принятым на референдуме в 95-м-6

За годы суверенитета Беларусь провела несколько референдумов. Каждый из них – важная веха на пути становления и укрепления независимого государства. Именно белорусский народ определяет ключевые направления политики, экономики и общественной жизни страны. От вопросов национальной идентичности и государственного суверенитета до конституционных изменений – референдумы сыграли решающую роль в формировании современной Беларуси, помогая ей адаптироваться к вызовам времени и утверждать свою уникальную историческую и культурную самобытность.

# Государственная политика # Лидия Ермошина

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