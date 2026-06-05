МВД: за сутки около 40 тысяч рублей изъято у курьеров телефонных мошенников

В течение минувших суток в милицию с сообщениями о звонках телефонных мошенников граждане Беларуси обратились порядка 500 раз, информирует официальный Telegram-канал МВД Беларуси.

Согласно данным на утро 5 июня, злоумышленники совершили 48 преступлений с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Правоохранители инициировали блокировку 4 фишинговых интернет-ресурсов (поддельные сайты); предотвратили совершение платежей в адрес 74 иностранных платежных реквизитов, которыми пользовались мошенники; приостановили расходные операции по 76 счетам.

Оперативники провели задердание двух курьеров, курируемых аферистами. При них обнаружено 40 тысяч рублей.

Фото: скриншот видео в Telegram-канале МВД Беларуси