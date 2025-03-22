Пустовой: Александр Лукашенко и владыка Филарет – это был союз исторических личностей для пользы страны

Время авторской журналистики. Евгений Пустовой и его рубрика «Политика без галстуков и купюр» на СТВ.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Страна отмечает 90-летие владыки Филарета. Симфония – это образное название синергетического принципа отношений между властью и церковью времен расцвета Византии. Беларусь это повторяет. Авторы белорусского варианта – Александр Лукашенко и Владыка Филарет. Сначала настроить это звучание, а затем десятилетиями исполнять, образно говоря, в четыре руки. Сначала и исторические личности вместе работали в Овальном зале, а затем оба засевали ниву государственного становления нынешней Беларуси. Кстати, за какими бы большим трибунами они ни находились и в окружении каких бы важных людей ни были бы, всегда верны своей простоте. Эти личные качества объединяли политика и архиерея. А еще... крепкое рукопожатие. Говорят, что Филарет мог запросто любое яблоко разломать. Но обычно он только склеивал, мирил, выстраивал диалог. Это был самый сложный период. Становления жизни страны. Жизнь церкви отражала и развитие государства. Они вместе выстраивали и межконфессиональный диалог. Даже в устройстве церковных дел Филарет опирался не только на митрополичий жезл, но и часто на помощь светских властей. За эти годы соработничества-сотрудничества в пять раз увеличилось число церквей. Открыто более 36 монастырей и почти 1 900 храмов. Вместо сотен разрушенных церквей – величайший храм-памятник и десятки духовных анклавов. Многие центры христианства являются объектами исторического наследия, и государство вкладывает в их развитие.

Простота и прямодушие, невзирая на чины и ранги, сплотили первого Президента и первого предстоятеля Белорусской православной церкви. Владыка, как и глава государства, с большим уважением относился к людям труда. Личности, которые создали нашу современную Беларусь. Каждый на своем посту, у своего алтаря служения. А ведь могли пойти по совсем иному пути. Раздрай в соседней Украине начинался с церковного разделения. У религиозных начальников были большие амбиции насчет самостийности от Москвы, у светских властей – идеи национализации православия. И пока южные соседи разделяли паству одной церкви, канонизируя бандеровщину, в Беларуси светские и церковные власти укрепляли единство православия. В 1990-е в опьяняющем запахе националистических перемен почувствовался вонь унии. Религиозный инструмент для переформатирования общественного сознания и смены курса страны, а итоге – и исторической судьбы. Сильный – всегда кроткий и смиренный. Традиции межконфессионального диалога историчны, но в современном государственном устройстве такое согласие – коллективная заслуга Александра Лукашенко и митрополита Филарета. Рука об руку позволили усилить интеграционное взаимодействие между Минском и Москвой. Это был союз исторических личностей для пользы страны. Есть люди, без которых Беларусь была бы другой. И была бы вообще? Первый Президент и первый Патриарший Экзарх дружили. Порой остро дискутировали, но всегда находили общий язык.