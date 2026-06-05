ЦТ по второму профильному предмету планируют сдавать почти 34,5 тыс. абитуриентов

Централизованное тестирование по второму профильному предмету на выбор сегодня, 5 июня, планируют сдавать более 34,5 тысяч белорусских абитуриентов. Проверять знания будут как выпускники школ 2026 года, так и прошлых лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня поступающие будут сдавать физику, химию, историю Беларуси в контексте всемирной истории и обществоведение. Испытания по всей стране начнутся одновременно в 11 часов. Пунктов проведения ЦТ – 40, это учреждения образования в крупных районных, областных центрах и столице. При себе абитуриентам необходимо иметь пропуск, документ, удостоверяющий личность, а также ручку с чернилами черного цвета. Участникам ЦТ запрещается проносить средства связи, электронно-вычислительную технику, справочные материалы. За любое нарушение следует удаление из аудитории. Абитуриенты, которые по уважительным причинам не прошли ЦТ в основные дни, смогут проверить свои знания в резервные. Для этого необходимо зарегистрироваться с 8 по 11 июня.