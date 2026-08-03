Новости по тегу #Культурные традиции

Гости прикоснулись к истокам белорусской культуры и узнали, как предки готовились к уборочной.
6 июля на площадке ток-шоу «По существу» соберутся эксперты обсудить искусство и его влияние на современное общество.
На занятия к колоритным супругам дети спешат, как на праздник.
Родители наряжали детей в красивые наряды, а дома собиралась вся семья.
Мы пригласили в студию «Новое утро» на РТР-Беларусь эксперта, который знает о народных традициях абсолютно все.
Белорусское народное ткачество – древнейшее ремесло. Оно было широко распространено вплоть до XX века. Рушники, скатерти и салфетки ткали на кроснах.
«Святое место пусто не бывает, как мы это знаем. Если мы не проявляем инициативу, ее за нас делает кто-то другой».
Белорусская кухня – это не только драники. Это богатейшее наследие вкусов и традиций, которое передавалось из поколения в поколение. Карта «Кулинарное наследие Беларуси» стала настоящим проводником в этот удивительный мир.
В городском поселке Старобин Солигорского района сегодня шумно и весело. На улицы вышли колядовщики.
Неглюбская текстильная традиция из Ветковского района Гомельской области официально включена в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.
Кубышка-травница – на здоровье, Благодать – для добробыта в семье.
Аромат непередаваемый!
10 октября 2026 18:46
10 октября 2026 18:01
10 октября 2026 17:39
10 октября 2026 17:38
10 октября 2026 17:37
10 октября 2026 17:37
10 октября 2026 17:36
10 октября 2026 17:33