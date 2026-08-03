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Новости по тегу #Культурные традиции

Праздник «Жнiво» прошел в Музее народной архитектуры и быта
03 августа 2026 08:27

Праздник «Жнiво» прошел в Музее народной архитектуры и быта

Почему национальная идентификация связана с культурными проявлениями? Анонс ток-шоу «По существу»
06 июля 2026 07:54

Почему национальная идентификация связана с культурными проявлениями? Анонс ток-шоу «По существу»

Жена обучает ткачеству, а муж плетет из лозы – познакомились с парой, которая возрождает ремесло предков
04 мая 2026 12:45

Жена обучает ткачеству, а муж плетет из лозы – познакомились с парой, которая возрождает ремесло предков

Заливали в яйцо олово, чтобы выиграть в битки – белоруска рассказала о пасхальных традициях предков
15 апреля 2026 09:56

Заливали в яйцо олово, чтобы выиграть в битки – белоруска рассказала о пасхальных традициях предков

Масленичная неделя стартовала в Беларуси! Рассказываем о важных традициях этого праздника
16 февраля 2026 08:09

Масленичная неделя стартовала в Беларуси! Рассказываем о важных традициях этого праздника

Во Дворце детей и молодёжи создают одежду и декор с белорусским колоритом – показываем шедевры
13 февраля 2026 11:29

Во Дворце детей и молодёжи создают одежду и декор с белорусским колоритом – показываем шедевры

Уважают ли белорусские традиции трудовые мигранты? Мнения
28 января 2026 17:33

Уважают ли белорусские традиции трудовые мигранты? Мнения

Чачоха, тертюха и другие блюда. «Белкартография» выпустила туристическую карту «Кулинарное наследие Беларуси»
28 января 2026 09:16

Чачоха, тертюха и другие блюда. «Белкартография» выпустила туристическую карту «Кулинарное наследие Беларуси»

Возрождаем древние обряды колядования – в Старобине провели «Щедрец»
14 января 2026 14:29

Возрождаем древние обряды колядования – в Старобине провели «Щедрец»

Неглюбские рушники покорили мир и попали в список ЮНЕСКО! Показываем, как выглядят эти шедевры
22 декабря 2025 09:24

Неглюбские рушники покорили мир и попали в список ЮНЕСКО! Показываем, как выглядят эти шедевры

Выкроить, нарядить и нарисовать улыбку – вот как легко сделать куклу-оберег своими руками
27 октября 2025 16:11

Выкроить, нарядить и нарисовать улыбку – вот как легко сделать куклу-оберег своими руками

Как приготовить дранку по-петревичски! Мастер-класс от новогрудских хозяек
27 октября 2025 15:47

Как приготовить дранку по-петревичски! Мастер-класс от новогрудских хозяек