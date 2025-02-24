Нет антуража? Эксперты обсудили, как сделать популярными государственные праздники Беларуси

Белорусская культура богата традициями, корни которых уходят в глубину веков. Но в эпоху глобализации Беларусь все чаще сталкивается с попытками заменить эти исконные обычаи на чуждые западные шаблоны. Почему важно сопротивляться культурной экспансии и сохранять собственную аутентичность? Как сделать так, чтобы национальные традиции не исчезли под натиском глобализации? На площадке ток-шоу «По существу» эксперты и общественные деятели будут искать ответы на эти и другие вопросы.

Кирилл Казаков: То есть если тыквы лежат, значит, есть антураж?

Алена Сырова, СТВ: День народного единства – антуража как будто, получается, нет. Пока. Правильно? Соответственно, мы приходим к тому, чтобы праздник действительно прижился и стал народным, должно быть какое-то действие, которое объединяет.

Илья Шинкаренко, блогер: У пэўнай ступені так, просто Масленіца і есць пэўная пазітывная прывязка да яе. Ты прыходзіш кудысьці, еш бліны, паліш нейкае чучала, яно гарыць – весела, прыкольна.

Петр Петровский, политолог:

Я посоветую вам антураж. Как раз праздник урожая – объединение, собрали урожай. День народного единства. Результат. Как «Дожинки». А почему это не совместить? Есть государственная составляющая, есть народная составляющая.

Есть прекрасный фильм 1941 года, «Семья Януш» называется, как они с Восточной Беларуси поехали помогать собирать урожай в 1939 году в Западную Беларусь и вместе праздновали.

Кирилл Казаков:

Ты же понимаешь, что такие фильмы будут смотреть только люди, очень сильно погруженные в тематику.

Петр Петровский:

Я понимаю, но тут как раз и надо раскрутить это все. Во-первых, снять современные фильмы.

Кирилл Казаков:

Жаль, у нас нет представителей Министерства культуры.