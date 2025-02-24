Нет антуража? Эксперты обсудили, как сделать популярными государственные праздники Беларуси
Белорусская культура богата традициями, корни которых уходят в глубину веков. Но в эпоху глобализации Беларусь все чаще сталкивается с попытками заменить эти исконные обычаи на чуждые западные шаблоны. Почему важно сопротивляться культурной экспансии и сохранять собственную аутентичность? Как сделать так, чтобы национальные традиции не исчезли под натиском глобализации? На площадке ток-шоу «По существу» эксперты и общественные деятели будут искать ответы на эти и другие вопросы.
Илья Шинкаренко, блогер:
У пэўнай ступені так, просто Масленіца і есць пэўная пазітывная прывязка да яе. Ты прыходзіш кудысьці, еш бліны, паліш нейкае чучала, яно гарыць – весела, прыкольна.
Кирилл Казаков, СТВ:
То есць ёсць антураж?
Илья Шинкаренко:
Безумоўна.
Алена Сырова, СТВ:
День народного единства – антуража как будто, получается, нет. Пока. Правильно? Соответственно, мы приходим к тому, чтобы праздник действительно прижился и стал народным, должно быть какое-то действие, которое объединяет.
Кирилл Казаков:
То есть если тыквы лежат, значит, есть антураж?
Петр Петровский, политолог:
Я посоветую вам антураж. Как раз праздник урожая – объединение, собрали урожай. День народного единства. Результат. Как «Дожинки». А почему это не совместить? Есть государственная составляющая, есть народная составляющая.
Есть прекрасный фильм 1941 года, «Семья Януш» называется, как они с Восточной Беларуси поехали помогать собирать урожай в 1939 году в Западную Беларусь и вместе праздновали.
Кирилл Казаков:
Ты же понимаешь, что такие фильмы будут смотреть только люди, очень сильно погруженные в тематику.
Петр Петровский:
Я понимаю, но тут как раз и надо раскрутить это все. Во-первых, снять современные фильмы.
Кирилл Казаков:
Жаль, у нас нет представителей Министерства культуры.
Петровский: Святой Валентин, Хэллоуин – это попытка заработать деньги на новизне.