Дранка входит в список нематериального культурного наследия Беларуси. Узнали старинный рецепт

Желтое море рапса – отличный повод для путешествий этой весной. Но мы знаем вариант еще лучше, и продолжаем наши приключения в Ивьевском районе! Прочувствуем все прелести глэмпинга в деревне Залейки и зарядимся энергией в треугольном доме и прекрасном чане. Отведаем ивьевскую кухню и приготовим смачную дранку в программе «Путевка BY».

Для белорусов картошка – второй хлеб. В каждом регионе готовят свои хрустящие драники и ароматную бабку. На Ивьевщине вам непременно стоит отведать дранку! Просто объедение! Это аппетитное блюдо – в списке нематериального культурного наследия страны! От этого чуда гастрономии все в восторге!

Светлана Воронюк, заведующая филиалом деревни Бакшты Ивьевского центра культуры и досуга:

Дранку чаще всего готовили зимой, и когда зимой мы возвращались из школы, мы уже знали, подходя к дому, что у нас сегодня будет дранка. Запах стоял на всю деревню! Рецепт этот передался мне от бабушки. Теперь готовлю я и моя дочь. Записывайте рецепт, не отходя от экранов, и колдуйте всей семьей!

На килограмм картошки нам понадобится полкилограмма грудинки или сальца, 200 граммов сливок, соль и черный перец – по вкусу. Натираем бульбачку на мелкую терку. Параллельно готовим зажарку – нарезаем на кусочки сало и лучок. Хотите поэкспериментировать? Можете добавить немного грибочков.