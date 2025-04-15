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Банкуху готовят всего 2 мастерицы в Беларуси! Побывали в Порозово и узнали уникальный рецепт

15 апреля 2025 12:56
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Насладиться красотой Беловежской пущи, увидеть вживую зубров, познакомиться с уникальными храмами, а также отведать банкуху и Бацькаву булку – все это можно в Свислочском районе, рассказали в программе «Путевка BY».

Банкуху готовят всего 2 мастерицы в Беларуси! Побывали в Порозово и узнали уникальный рецепт-2

Гурманам и любителям традиционной кухни стоит побывать в Порозовском секторе культуры и досуга. Коллектив местных хозяюшек хранит старинные рецепты и готовит так, что пальчики оближешь! Для вкусной дегустации нужно собрать большую группу людей и заранее заказать экскурсию по Порозово. Сладкая жизнь и кулинарный рай гарантирован! Десерты-розы, бутерброды-корабли и бабка с камышами из колбасок. Аппетитный восторг!

Банкуху готовят всего 2 мастерицы в Беларуси! Побывали в Порозово и узнали уникальный рецепт-4

И все же главным брендом и чудом белорусской кухни остается порозовская банкуха! Всего две мастерицы выпекают этот пирог по старинному рецепту. Это произведение искусства не для жадных и слабонервных. Готовится она почти целый день и требует 60 яиц, по килограмму сливочного масла, сметаны, муки и сахарной пудры. Но труды того стоят.

Банкуху готовят всего 2 мастерицы в Беларуси! Побывали в Порозово и узнали уникальный рецепт-6

Неповторимый вкус и необыкновенная форма собирают своих поклонников. Наши предки пекли банкуху по праздникам: на свадьбу, крестины, именины ксендза. Кстати, осенью планируют открыть Дом банкухи, где можно будет поучаствовать в приготовлении десерта и узнать секреты местной кухни.

Банкуху готовят всего 2 мастерицы в Беларуси! Побывали в Порозово и узнали уникальный рецепт-8

Елена Андрушко, заведующий Порозовским сектором культуры и досуга:
Гэта драўляны вал, які дастаўся мне ад мамы, а маме – ад маёй бабулі. Не адно пакаленне выпякала банкуху. На яго паліваецца цеста, слой за слоем. Абвязваецца спецыяльнымі нітачкамі, пасля чаго вырастаюць такія цудоўныя шышачкі. 3-4 гадзіны трэба круціць драўляны вал на адкрытым полымі рускай печы. А яшчэ для банкухі патрэбны бярозавыя альбо альховыя дровы.

Банкуху готовят всего 2 мастерицы в Беларуси! Побывали в Порозово и узнали уникальный рецепт-10

Распробовать эту смакоту можно на фестивалях. 20 июля в Порозово состоится праздник гончара, 21 сентября – торжество банкухи. Не пропустите и одно из главных событий этого августа – «Бацькаву булку» в Свислочи!

Подробности смотрите в видео.

# Туризм # Рецепты # Культурные традиции # Белорусские традиции # Национальная белорусская кухня

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