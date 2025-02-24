Как сделать Колядки узнаваемыми среди детей – рассказал депутат

Белорусская культура богата традициями, корни которых уходят в глубину веков. Но в эпоху глобализации Беларусь все чаще сталкивается с попытками заменить эти исконные обычаи на чуждые западные шаблоны. Почему важно сопротивляться культурной экспансии и сохранять собственную аутентичность? Как сделать так, чтобы национальные традиции не исчезли под натиском глобализации? На площадке ток-шоу «По существу» эксперты и общественные деятели будут искать ответы на эти и другие вопросы.

Илья Шинкаренко, блогер:

Зноў жа, Калядкі ў параўнанні з Хэлоўінам напэўна не так распіарэны, калі глядзець з гэтага пункту гледжання. Што Хэлоўін, што Калядкі – вы нараджаецеся сёння ў нешта, на галаву там тыкву можна надзець, на Калядкі ўзяць казу з сабою. Вось пайсці па цукеркі. Алена Сырова, СТВ:

Почему, на ваш взгляд, на Колядки так не ходят? Вот чего не хватает? Маркетинговой составляющей или как? Илья Шинкаренко:

Зноў Калядкі – гэта народная традыцыя, гэта звязана з вёскай. Кирилл Казаков, СТВ:

А Хэллоуин – это какая традиция?

Илья Шинкаренко:

Хэлоўін больш распіярэны у медыяпрасторы, вельмі шмат фільмаў, якія звязаны з Хэлоўінам. Уся культура павязана на Хэлоўіне. Калі мы разглядаем Калядкі, то гэта такая вясковая традыцыя, якая зыходзіць ад каранёў. Калядкі вельмі распаўсюджаныя ў вёсцы. Олег Кузьмин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Могу не согласиться, что только в деревне, как правильно было сказано, такой какой-то волной, как только в школе учитель белорусского языка, который живет этим, провел мероприятие, он рассказал детям. Все, так и знай. И уже вижу: уже Колядки, Шчодрык, уже пошли детки от мала до старших классов. Уже ходят, думаю, слава богу, наконец-то пошли. Поэтому все тут, я скажу так: где-то что-то пиарить – тут все банально просто. Учителю в школе детям донести и рассказать основу наших праздников. И все будет работать.