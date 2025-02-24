Как сделать популярными белорусские праздники? Ректор БГУКИ ответила

Белорусская культура богата традициями, корни которых уходят в глубину веков. Но в эпоху глобализации Беларусь все чаще сталкивается с попытками заменить эти исконные обычаи на чуждые западные шаблоны. Почему важно сопротивляться культурной экспансии и сохранять собственную аутентичность? Как сделать так, чтобы национальные традиции не исчезли под натиском глобализации? На площадке ток-шоу «По существу» эксперты и общественные деятели будут искать ответы на эти и другие вопросы.

Наталья Карчевская, ректор Белорусского государственного университета культуры и искусств:

Если бы можно было ответить в рамках программы, я бы, наверное, получила какую-то серьезную премию. Я согласна, что нужно доносить правду о содержании каких-либо праздников, но наша задача как тех людей, которые учатся создавать праздники, потом продвигать их, – создать некий привлекательный для всех, как можно большего количества людей контент. Как визуальный, так аудиальный. Должны быть привязки какие-то, которые бы любому жителю нашей страны и нашим гостям, которые бы их привлекали, чтобы приехать, увидеть.

Я приведу пример. Когда-то было то, что у нас сейчас называется хоровое вече, в Латвии праздновалось на певческом поле. Это была их изюминка, которая всех объединяла. Я опять не соглашусь с народным костюмом, когда это сделано привлекательно. Мне когда было 16 лет, мы ездили на один замечательный праздник в Австрию. Там все эти бюргеры и так далее собирались в национальных костюмах, дядьки, работающие на заводах, и так далее. Танцевали, пели йодли, и это не было постоянно, они просто собирались вместе и отмечали.

Наша задача – создать современный праздник. Никто все равно не будет праздновать это так, как это было сто лет назад. Потому что то же 1 Мая мы сейчас празднуем несколько иначе. У меня, например, традиция картошку сажать в этот день, если не было раньше. А раньше плавали на лодочках, а до этого демонстрации, манифестации. И 8 Марта тоже был Днем солидарности всех женщин. Сейчас так не празднуют. Время меняется, и праздники тоже не могут оставаться анахронизмом.