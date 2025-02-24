У нас 120 тысяч посетителей, поток возрос – директор музея народной архитектуры и быта

Белорусская культура богата традициями, корни которых уходят в глубину веков. Но в эпоху глобализации Беларусь все чаще сталкивается с попытками заменить эти исконные обычаи на чуждые западные шаблоны. Почему важно сопротивляться культурной экспансии и сохранять собственную аутентичность? Как сделать так, чтобы национальные традиции не исчезли под натиском глобализации? На площадке ток-шоу «По существу» эксперты и общественные деятели будут искать ответы на эти и другие вопросы.

Эдуард Богданович, директор Белорусского государственного музея народной архитектуры и быта:

За три года у нас было 50 тысяч посетителей, сейчас – 120 тысяч. За три года поток возрос. Считаю ли я, этого достаточно? Нет, недостаточно. По самим праздникам. 10 лет назад я пришел в музей под открытым небом – их было два. Сейчас – 88. Это Масленица, Юрьев день, и Зеленые святки и тому подобное.

Многие, когда приходили к нам на праздник, даже не понимали, что такое Зеленые святки, что такое праздник Юрья. Или что такое Деды, настоящий праздник. У многих это такая мысль – пришли на кладбище, взяли одеяло, разложили, поставили 100 граммов.

Чтобы народ понимал, что шли в церковь вначале с утра, потом проведывали своих усопших, и после этого разрешалось гулять. И 100 грамм выпить, и закусить.

Кирилл Казаков, СТВ:

Моя бабушка говорила, на Радунице до обеда пашут, в обед плачут, а после обеда пляшут.