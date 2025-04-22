100 лет назад за чернолощёной керамикой приезжали издалека! Как в Порозово возрождают гончарное ремесло

Весенний гид! Продолжаем приключения в заповедном пущанском крае и отправляемся в город Свислочь в программе «Путевка BY». Напишем письмо в прошлое и отправимся в историко-краеведческий музей. Восхитимся мемориалом и почтим память героев. Отыщем волшебное место и загадаем желание у камня-следовика ятвягов. А еще закружим в местных танцах и узнаем все о богатых традициях.

Достояние и громкий бренд района – чернозадымленная, черноглянцованная керамика. За добротной посудой от порозовских гончаров в начале XX века приезжали издалека. На то время в Порозово было около 200 мастеров. Семья каждого была задействована в изготовлении фирменных горшочков и кувшинов.

Навыки и умения передавались от отца к сыну, но с появлением фабрик ремесло угасло. Однако настоящие фанаты, как Иосиф Иосифович Шопик, остались преданными своему делу до глубокой старости. Сегодня талантливые мастера возрождают традиции, участвуют в выставках и передают на кружках уникальную технологию новому поколению.

Евгений Матешук, мастер народных художественных ремесел:

Глянцевание производится на сырой, подсохшей глине. Традиционный кремень, кремушек его называли – им наносили характерные для Порозово линии, которые остаются после обжига, этот блеск усиливается. В конце обжига, на температуре примерно 700 градусов, нужно было создать в обжиговой камере бескислородную среду с избытком угарного газа. И благодаря тому, что соединения железа, находящиеся в глине, вступали в химическую реакцию, и происходило потемнение.

В конце обжига забрасывалось топливо, простые дрова, желательно смольные, и закрывали горн – по возможности, герметично. Это посуда для любования, как интерьерное украшение. Хотя оно находит свое место в зоне барбекю, используется по назначению – горшочки для запекания. Кто попробовал картошечку с мясом, из другой посуды не захочет кушать.