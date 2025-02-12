В чём выходили замуж бешенковичские невесты? В местном доме ремёсел возрождают традиции

Край на двух берегах Западной Двины! Продолжаем гид в Бешенковичском районе в программе «Путевка BY». Созвездие храмов, волшебная природа, колоритные агроусадьбы. Здесь можно провести незабываемый уикенд. Стартуем с музея и, как на машине времени, возвращаемся к истокам.

Родник народного арта и центр креатива. Дом ремесел – солнечный луч для туристов! Красиво, эксклюзивно, по-нашему. Здесь вы найдете чудо-сувениры и вдохновитесь, как в галерее искусств. Разнообразие хендмейда впечатлит. Пэчворк, роспись по стеклу, маляваные дываны, соломка, ткачество, ляльки-обереги и многое другое. Приоритетным направлением остается керамика. Испокон веков Бешенковичи были гончарным центром. От посуды до самобытных панно и даже белорусских мифов. Мастерам все под силу.

Особая гордость – свистульки. Мастерам удалось возродить традиционные формы. Что интересно, зачастую их находили на отмели Западной Двины. Одна из версий, что когда проходил торговый путь «из варяг в греки», люди бросали свистульки в воду как оберег. Птичками зазывали весну, барашки и козочки олицетворяли добробыт и хороший урожай. Всадник на коне был прототипом бога Ярило и защищал от всего плохого. Со временем свистульки стали любимой детской забавой и пользовались большим спросом на Петропавловской ярмарке. Да и цена была приятная – они стоили, как одно яйцо...

– Это свадебный костюм середины XIX века, так ходили наши невесты. – Может, невест как-то по-особенному называли? – Наших невест называли княгиня, потому что наши невесты носили головные уборы, которые назывались коруна. Под платком – парчовая корона. Была расшита золотом, серебром. Особенностью являлось то, что наши княгини могли носить этот головной убор еще год после свадьбы – в церковь или в костел. Этот кусочек стоил очень дорого, поэтому надо было похвастаться.

Оксана Лейченко, мастер по ткачеству:

Это музейный экспонат, мы взяли его на реконструкцию, делаем точную копию. В планах – еще несколько вариантов, занимаемся восстановлением наших местных региональных рушников. Конечно, интереснее сам процесс, когда ты делаешь узор и видишь, как он получается. Здесь у нас активно используется узор солнце, И также можно в ромбике заметить, он читается как узор засеянного поля. Его, возможно, брали в поле с собой – обрядовый.

Очень круто, чтобы это продолжали и они шли дальше с нами по жизни. Я считаю, что нужно передавать этот опыт нашему будущему поколению