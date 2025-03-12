В МГЛУ состоялся праздник национального женского костюма

Древние обереги, сакральные символы. В МГЛУ необычно провели праздник национального женского костюма. На мероприятие пригласили супруг глав иностранного дипломатического корпуса, аккредитованного в Беларуси. Иностранным гостям рассказали об особенностях национальных нарядов белорусок, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Все они представляют разные регионы. Каждый имеет уникальные элементы и историю, а все вместе раскрывают наше культурное наследие. Представительницы разных стран также смогли ближе познакомиться с обрядами Беларуси. Студенты в режиме реального времени показали свое мастерство. Все, что могло пригодиться давным-давно бабушкам и прабабушкам в их повседневной жизни, ребята выполняли своими руками: плели обереги, вышивали исконно белорусские символы, которыми украшали свои наряды предки.

Светлана аль-Мадбух, супруга Чрезвычайного и Полномочного Посла Палестины в Беларуси: Очень много я заметила совпадений с палестинскими символами, которые используются в национальной одежде. Это и знаки здоровья, плодородия. Например, у нас в палестинском костюме тоже используется вышивка. Например, треугольники означают оберег от сглаза. Также в костюме, когда мы смотрим на женский палестинский костюм, мы можем сразу понять, откуда женщина, из какого города, какое ее социальное положение.

Наталья Лаптева, ректор Минского государственного лингвистического университета:

В начале весны понимаешь, что все расцветает, это праздник женщин. Родилась идея посмотреть на культуру глубже, проанализировав национальные женские наряды. И мы решили, что нашими помощниками обязательно должны стать женщины. Прежде всего, супруги послов, представляющих свои здесь страны. И мы рады тому, что многие откликнулись на нашу идею. Надеюсь, что женскими усилиями и этим проектом мы закладываем новую традицию – смотреть на культуру сквозь призму женского наряда.

Такие встречи способствуют сохранению культурных традиций, а также становятся отличной возможностью для межкультурного обмена. Завершилось мероприятие концертом и дефиле в традиционных белорусских женских костюмах.