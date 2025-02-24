Петровский: Святой Валентин, Хэллоуин – это попытка заработать деньги на новизне

Белорусская культура богата традициями, корни которых уходят в глубину веков. Но в эпоху глобализации Беларусь все чаще сталкивается с попытками заменить эти исконные обычаи на чуждые западные шаблоны. Почему важно сопротивляться культурной экспансии и сохранять собственную аутентичность? Как сделать так, чтобы национальные традиции не исчезли под натиском глобализации? На площадке ток-шоу «По существу» эксперты и общественные деятели будут искать ответы на эти и другие вопросы.

Петр Петровский, политолог:

Для этого надо понимать смысл праздника. Вот День Святого Валентина. А знают, кто такой Святой Валентин? Вообще, римо-католического вероисповедания кто его празднует? Первый вопрос. Второй момент. Хэллоуин – пытаются заменить Деды, но даже те на Западе, кто его там якобы празднует, они смысла его не понимают. Хоть это кельтский Новый год, тот же день поминовения предков. Просто он превратился через капитализм, через схему потребительскую, вестернизированную, в такой потребительский праздник – заработать деньги в новом антураже. Святой Валентин, Хэллоуин, кроликом нарядиться на Пасху западную. И все не помнят, что Рождество Христово – это Рождество Иисуса Христа.

Как коммунист сказал, хоть и верующий человек. Но тут как раз имеется и сущность – потеря смысла во имя простого, примитивного потребления. А все другое: ритуалы, обычаи – это обыкновенный антураж, на котором можно заработать деньги. Для того чтобы этого не было, должна быть конкретная работа. Мы должны понимать, что это за праздники. Если это народные праздники, в большинстве своем народный праздник – это от языческой традиции через христианство, в народной культуре оно сопряжено. Если это государственные праздники, а государственные праздники – это уже когда появляется национальная государственность. Это сопрягается с формированием государства, с формированием такого сообщества, как нация, народ.