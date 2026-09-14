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Новости по тегу #Консультация юриста

Адвокаты проведут бесплатные консультации в День народного единства
14 сентября 2026 07:45

Адвокаты проведут бесплатные консультации в День народного единства

Когда квартира, приобретенная до брака, может стать совместным нажитым имуществом? Ответила юрист
09 декабря 2025 08:47

Когда квартира, приобретенная до брака, может стать совместным нажитым имуществом? Ответила юрист

В Беларуси отмечают День юриста
07 декабря 2025 10:45

В Беларуси отмечают День юриста

В Национальном кадастровом агентстве 6 ноября проходит единый день бесплатного консультирования
06 ноября 2024 07:30

В Национальном кадастровом агентстве 6 ноября проходит единый день бесплатного консультирования

«Нотариат Беларуси: от истоков до современности» – уникальное издание презентовали в Минске
08 апреля 2024 17:19

«Нотариат Беларуси: от истоков до современности» – уникальное издание презентовали в Минске

Бесплатные консультации по вопросам налогового законодательства можно получить 22 декабря
22 декабря 2023 07:34

Бесплатные консультации по вопросам налогового законодательства можно получить 22 декабря

Профсоюзные юристы оказывают бесплатную консультацию белорусам 21 декабря
21 декабря 2023 07:02

Профсоюзные юристы оказывают бесплатную консультацию белорусам 21 декабря

Юристы ФПБ проводят бесплатные консультации во всех регионах страны
26 октября 2023 08:44

Юристы ФПБ проводят бесплатные консультации во всех регионах страны

Профсоюзные юристы проводят выездные правовые консультации по всей Беларуси
28 сентября 2023 07:17

Профсоюзные юристы проводят выездные правовые консультации по всей Беларуси

37 нотариусов и юристов будут давать бесплатные консультации на «Правовом экспрессе»
25 июня 2023 14:34

37 нотариусов и юристов будут давать бесплатные консультации на «Правовом экспрессе»

В Беларуси 15 марта нотариусы проконсультируют бесплатно
10 марта 2023 11:46

В Беларуси 15 марта нотариусы проконсультируют бесплатно

Нотариусы Беларуси 2 декабря будут консультировать бесплатно
02 декабря 2022 07:59

Нотариусы Беларуси 2 декабря будут консультировать бесплатно