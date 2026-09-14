Новости по тегу #Консультация юриста

17 сентября получить правовую помощь малообеспеченные граждане смогут во всех регионах.
Также специалист рассказала, какие предметы роскоши могут не являться личным имуществом в браке.
Сегодня люди, на чьих плечах формирование правовой культуры и уважения к законам – отмечают профессиональный праздник.
Консультацию в рамках правового просвещения можно получить лично и по телефону.
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