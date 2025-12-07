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В Беларуси отмечают День юриста

07 декабря 2025 10:45
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Более 35 тысяч специалистов за 80 лет выпустил юридический факультет БГУ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И это не единственный вуз в стране, который готовит кадры для данной сферы. Сегодня люди, на чьих плечах формирование правовой культуры и уважения к законам – отмечают профессиональный праздник.

День юриста объединяет представителей разных профессий: прокуроров, нотариусов, юрисконсультов, госслужащих и бизнесменов.

В Беларуси отмечают День юриста-2

Они помогают словом, делом, а иногда даже меняют судьбы. К слову, белорусы активно пользуются юридическими услугами: обращаются к адвокатам за консультациями, экспертизой документов, сопровождением сделок; участвуют в судебных процессах, подают заявления в ЗАГС.

Помогают юристы и решить спорные вопросы трудового и пенсионного законодательства. Так, в регионах страны проходят профсоюзные правовые приемы. Только за сентябрь во время таких мероприятий к специалистам поступило почти 600 обращений. Касались они отпусков и перевода на неполный рабочий день, споров по выплате зарплаты. Некоторые из них были решены на месте, другие взяты в работу.

# Консультация юриста

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