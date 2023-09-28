Профсоюзные юристы проводят выездные правовые консультации по всей Беларуси

Как показывает практика, консультации востребованы. Получить ответы на вопросы 28 сентября можно прямо по месту работы. К профсоюзным правовым приемам присоединяются и представители прокуратуры.

Светлана Котова, начальник управления юридической работы Федерации профсоюзов Беларуси:

Вопросы, с которыми к нам приходят на правовые приемы, различные. Касаются как контрактной формы найма, так и вопрос правильности применения дисциплинарных взысканий, материальной ответственности, правомерность увольнений, выплаты заработной платы. Также люди обращаются к нам и с другими вопросами, смешанными с трудовым законодательством. Это может быть и пенсионное обеспечение, и вопросы применения норм жилищного законодательства в правильности выделения жилых помещений в общежитиях и так далее.

Специалисты ФПБ отправляются в организации и на предприятия, находящихся на территории закрепленных за ними районов и городов. Узнать время и место приема можно на официальном портале Федерации профсоюзов Беларуси.