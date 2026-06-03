Чем удивит спортивно-культурный фестиваль «Вытокi» в 2026 году – рассказали организаторы

С 4 по 6 июня 2026 года в Светлогорске пройдет масштабный спортивно-культурный фестиваль «Вытокi». Участников и гостей ждет насыщенная программа – знакомство с культурными традициями и региональными брендами, олимпийский квест, мастер-классы от чемпионов, творческие и спортивные активности для всей семьи. Чем удивит фестиваль в 2026 году и какие сюрпризы приготовили организаторы? Поговорили с нашими гостями. В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Полина Игнатенко, пресс-секретарь Национального олимпийского комитета Республики Беларусь, и Лилия Лукашенко, директор галереи «АртХаос». Александр Меженный, ведущий:

Почему именно Светлогорск в этом году?

Полина Игнатенко, пресс-секретарь Национального олимпийского комитета Республики Беларусь:

В связи с тем, что в этом году мы празднуем 35-летие нашего Национального олимпийского комитета, конечно, постарались здесь сделать большой акцент на спортивную составляющую. Искали город, который будет богат не только яркими культурными традициями, но и спортивными объектами. Где есть много школ, где есть дети, которые занимаются спортом, которых мы привлечем еще больше. В этом году мы проведем большое количество мастер-классов на этих спортивных объектах прежде всего для учащихся СДЮШОР и наших юных атлетов. К нам приедут гости из России, олимпийские чемпионы, призеры, победители чемпионатов мира, Европы. Наши именитые спортсмены, атлеты составят отличную компанию. Мы ждем мастер-классы по греко-римской борьбе, плаванию, хоккею, гребле на байдарках и каноэ. Илья Нечаев, ведущий:

Мы знаем, что Национальный олимпийский комитет всегда дарит подарок городу. Расскажите, какой подарок будет в этот раз? Полина Игнатенко:

В этом году Национальный олимпийский комитет подарит городу большой спортивный объект – это скейт-роллер-площадка с воркаут-площадкой, которая будет находиться в большом парке Светлогорска. Мы надеемся, что это будет таким классным местом притяжения, где люди смогут проводить в удовольствие время – как родители, так и дети. Александр Меженный:

Что касается культурной программы, арт-пространства, рисований всевозможных – кто за это отвечает, чего ожидать?

Лилия Лукашенко, директор галереи «АртХаос»:

Такой яркий объект требует яркого оформления. Поэтому здесь включается вся художественная часть страны. Это будет оформление, которое непосредственно связано с народными искусствами. В данном случае в этом году будет тема соломоплетения. Белорусские художники – 18 человек разрисовывали эту площадку. Разрисовали ее художники в стиле соломоплетения. За основу взяли узоры, изделия, именно изготовленные из соломы, только их стилизовали. Мы не только решили оформить эту площадку, но дать возможность ее оформить и детям. Поэтому частично она осталась недооформленной. Ребятам будет предоставлена такая возможность взять в руки кисточку, краски и уже рисовать от души. Илья Нечаев:

Одно из главных событий – это олимпийский квест. Расскажите подробнее, что это будет?