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37 нотариусов и юристов будут давать бесплатные консультации на «Правовом экспрессе»

25 июня 2023 14:34
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Новости Беларуси. Уникальная акция стартовала в преддверии Дня Независимости в Беларуси. В тур по городам со станции «Минск-Пассажирский» отправится «Правовой экспресс». 37 нотариусов и юристов бесплатно будут консультировать граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

37 нотариусов и юристов будут давать бесплатные консультации на «Правовом экспрессе»-1

К ним присоединятся и члены Белорусского союза женщин, которые ответят на все интересующие вопросы. Поезд будет курсировать по стране до первого июля. И посетит за это время все областные центры. В столице экспресс находился три часа, следующий пункт назначения Витебск. Там консультировать белорусов начнут уже завтра с 10 утра.

37 нотариусов и юристов будут давать бесплатные консультации на «Правовом экспрессе»-4

Виктория Дашкевич, участница акции:
Ну, к сожалению, в будние, в рабочие дни не всегда есть время посетить нотариальную контору. И поэтому я с удовольствием воспользовалась такой возможностью, задала интересующие вопросы, получила исчерпывающие ответы, профессиональную консультацию, вот. И очень рада, что есть такая возможность.

37 нотариусов и юристов будут давать бесплатные консультации на «Правовом экспрессе»-7

Наталья Борисенко, председатель Белорусской нотариальной палаты:
Я думаю, что здесь (с учетом месторасположения вот этого вот нашего правового экспресса и тех консультаций, которые мы даем), думаю, что будут и иностранные граждане, которые где-то пересекают границы нашего государства. Туристов у нас много в стране. Мы сможем и им оказать правовую помощь в рамках действующего нашего законодательства.

37 нотариусов и юристов будут давать бесплатные консультации на «Правовом экспрессе»-10

Помимо помощи гражданам, участники «Правового экспресса» посетят музеи и возложат цветы к мемориалам. А завершит мероприятие акция «Рушник единства». За время, проведенное в пути, пассажиры поезда сплетут пятиметровое льняное полотно, после чего возложат его к Кургану Славы. Изображение национального орнамента на нем станет символом единения всех регионов нашей страны.

# Консультация юриста # общество # Виктория Дашкевич # Наталья Борисенко # Фотофакт

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