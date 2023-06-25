37 нотариусов и юристов будут давать бесплатные консультации на «Правовом экспрессе»

Новости Беларуси. Уникальная акция стартовала в преддверии Дня Независимости в Беларуси. В тур по городам со станции «Минск-Пассажирский» отправится «Правовой экспресс». 37 нотариусов и юристов бесплатно будут консультировать граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К ним присоединятся и члены Белорусского союза женщин, которые ответят на все интересующие вопросы. Поезд будет курсировать по стране до первого июля. И посетит за это время все областные центры. В столице экспресс находился три часа, следующий пункт назначения Витебск. Там консультировать белорусов начнут уже завтра с 10 утра.

Виктория Дашкевич, участница акции:

Ну, к сожалению, в будние, в рабочие дни не всегда есть время посетить нотариальную контору. И поэтому я с удовольствием воспользовалась такой возможностью, задала интересующие вопросы, получила исчерпывающие ответы, профессиональную консультацию, вот. И очень рада, что есть такая возможность.

Наталья Борисенко, председатель Белорусской нотариальной палаты:

Я думаю, что здесь (с учетом месторасположения вот этого вот нашего правового экспресса и тех консультаций, которые мы даем), думаю, что будут и иностранные граждане, которые где-то пересекают границы нашего государства. Туристов у нас много в стране. Мы сможем и им оказать правовую помощь в рамках действующего нашего законодательства.