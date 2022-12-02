Нотариусы Беларуси 2 декабря будут консультировать бесплатно

Новости Беларуси. Нотариусы сегодня, 2 декабря, будут консультировать бесплатно. В акции ко Дню юриста участвуют все нотариальные конторы и нотариальные бюро страны. Там в течение рабочего дня можно будет получить ответы на интересующие вопросы. Причем обратившись лично или позвонив по телефону, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.