Нотариусы Беларуси 2 декабря будут консультировать бесплатно

Новости Беларуси. Нотариусы сегодня, 2 декабря, будут консультировать бесплатно. В акции ко Дню юриста участвуют все нотариальные конторы и нотариальные бюро страны. Там в течение рабочего дня можно будет получить ответы на интересующие вопросы. Причем обратившись лично или позвонив по телефону, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В списке доступных услуг – оформление наследственных прав, составление завещаний, брачных договоров, отчуждения недвижимости, совершение исполнительных надписей, предоставление электронных документов для госрегистрации юрлиц или индивидуальных предпринимателей. Полный список нотариальных контор и нотариальных бюро, время их работы можно уточнить на сайте Белорусской нотариальной палаты в разделе «Найти нотариуса».
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