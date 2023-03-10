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В Беларуси 15 марта нотариусы проконсультируют бесплатно

10 марта 2023 11:46
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Бесплатные консультации в белорусских нотариальных конторах 15 марта пройдут в рамках республиканской благотворительной акции. Она приурочена ко Дню Конституции Республики Беларусь, сообщает Белорусская нотариальная палата. 

Получить нотариальную помощь будет возможность во всех профильных конторах. Задать вопросы специалистам можно будет придя на прием или позвонив по телефону. У нотариусов можно узнать информацию по части наследства, составления завещаний, брачных договоров, сделок с недвижимостью. 

Адреса нотариальных контор и время их работы размещены на сайте Белорусской нотариальной палаты. 

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# Консультация юриста # общество

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