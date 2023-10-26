Юристы ФПБ проводят бесплатные консультации во всех регионах страны

Новости Беларуси. Юристы Федерации профсоюзов Беларуси сегодня проводят правовые приемы. В каждом регионе определены адреса, по которым можно обратиться за консультацией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уточнить информацию, где именно, можно по телефонам на экране. Традиционно вопросы во время таких приемов касаются темы трудового законодательства, нюансов пенсионного обеспечения. Вместе с правовыми инспекторами труда на консультациях присутствуют представители прокуратуры, которые при необходимости подключатся к решению озвученной проблемы.