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Юристы ФПБ проводят бесплатные консультации во всех регионах страны

26 октября 2023 08:44
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Новости Беларуси. Юристы Федерации профсоюзов Беларуси сегодня проводят правовые приемы. В каждом регионе определены адреса, по которым можно обратиться за консультацией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юристы ФПБ проводят бесплатные консультации во всех регионах страны-1

Уточнить информацию, где именно, можно по телефонам на экране. Традиционно вопросы во время таких приемов касаются темы трудового законодательства, нюансов пенсионного обеспечения. Вместе с правовыми инспекторами труда на консультациях присутствуют представители прокуратуры, которые при необходимости подключатся к решению озвученной проблемы.

# Консультация юриста # общество # Фотофакт

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