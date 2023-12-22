Бесплатные консультации по вопросам налогового законодательства можно получить 22 декабря

Бесплатные консультации по вопросам налогового законодательства можно получить сегодня, 22 декабря, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В онлайн-формате и лично их проведет Палата налоговых консультантов. Разъяснения готовы дать как физическим лицам, так и индивидуальным предпринимателям, а также представителям организаций.

К слову, на будущий год профильным Министерством анонсирована существенная модернизация личных кабинетов плательщиков. Задача не только осовременить интерфейс, но и изменить наполнение. Посетив личный кабинет, плательщик не только получит набор информации, доступной налоговикам, но и увидит портрет, который рисуется для инспектора. Таким образом, если возникнут вопросы от налоговой службы, сразу будет понятно, чем они обусловлены.