Автодорога в Беловежскую пущу заиграет аккордами популярного сингла «Песняров»

Музыкальную разметку нанесут на дорогах в Брестской области, информирует Telegram-канал УГАИ УВД Брестского облисполкома.

В ходе движения по дороге будет звучать известная композиция ансамбля «Песняры» – «Беловежская пуща».

Работы ведутся на участке автодороги Р-83 «Брест – Каменец – Национальный парк «Беловежская пуща» (непосредственно при въезде в пущу).

Достичь музыкального эффекта позволяет рассчитанное расстояние между линиями разметки и их высоты. При наезде колес автомобиля на эти элементы возникают вибрация и определенный звуковой частотный диапазон, распознаваемые в салоне машины как узнаваемая мелодия.

При этом, музыкальная композиция в правильной тональности и темпе будет звучать лишь при соблюдении разрешенного скоростного режима. Разметка призвана стать действенным элементом безопасности, предотвращающим засыпание за рулем и напоминающим водителям о важности соблюдения скорости.

Фото: Telegram-канал УГАИ УВД Брестского облисполкома