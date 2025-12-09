Когда квартира, приобретенная до брака, может стать совместным нажитым имуществом? Ответила юрист

Алена Матиевич, основатель и руководитель юридической компании: Действительно, прецедентная судебная практика позволяет суду поменять режим личной собственности на режим общей совместной собственности супругов, если судом будет установлено, что данное имущество в период брака значительно возросло в цене.

Алена Матиевич:

Например, если у вас есть квартира, которую вы купили до брака, а потом вы вступили в брак и уже совместно с супругом, неважно, на какие денежные средства, произвели дорогостоящий ремонт в этой квартире либо сделали реконструкцию, чем значительно ее удорожали, то ваш супруг абсолютно на законных основаниях может обратиться в суд с иском и поменять режим личной собственности вашей квартиры до брака на общую совместную собственность. И потом при разводе требовать половину от этого имущества.

Именно в данном случае я рекомендую заключать с супругом брачный договор, потому что именно в брачном договоре вы можете предусмотреть любой режим имущества и оставить личную собственность, приобретенную до брака, в брачном договоре навсегда личной.