Когда квартира, приобретенная до брака, может стать совместным нажитым имуществом? Ответила юрист
Алена Матиевич, основатель и руководитель юридической компании:
Действительно, прецедентная судебная практика позволяет суду поменять режим личной собственности на режим общей совместной собственности супругов, если судом будет установлено, что данное имущество в период брака значительно возросло в цене.
Алена Матиевич:
Например, если у вас есть квартира, которую вы купили до брака, а потом вы вступили в брак и уже совместно с супругом, неважно, на какие денежные средства, произвели дорогостоящий ремонт в этой квартире либо сделали реконструкцию, чем значительно ее удорожали, то ваш супруг абсолютно на законных основаниях может обратиться в суд с иском и поменять режим личной собственности вашей квартиры до брака на общую совместную собственность. И потом при разводе требовать половину от этого имущества.
Именно в данном случае я рекомендую заключать с супругом брачный договор, потому что именно в брачном договоре вы можете предусмотреть любой режим имущества и оставить личную собственность, приобретенную до брака, в брачном договоре навсегда личной.
Алена Матиевич:
В соответствии с нормами действующего законодательства, личным имуществом в браке также являются вещи индивидуального пользования, но есть одно важное исключение. Это драгоценности и предметы роскоши.
Законодатель дает весьма широкие значения для предметов роскоши, но, исходя из прецедентной практики, мы можем назвать некоторые предметы, которые относятся к этой категории. Это золотые украшения, драгоценности, камни натуральные, шубы из редкого меха.
Это какие-то дорогие часы, антикварные вещи, предметы искусства. И иные предметы – список не является исчерпывающим. Соответственно, предметы роскоши будут делиться при разделе имущества в общем порядке.