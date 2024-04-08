«Нотариат Беларуси: от истоков до современности» – уникальное издание презентовали в Минске

Новости Беларуси. «Нотариат Беларуси: от истоков до современности» – уникальное издание представили 8 апреля участникам общего собрания Белорусской нотариальной палаты, приуроченного к 100-летию Первого съезда нотариусов Беларуси. Малоизвестные факты от периода Средневековья до наших дней дают яркое представление о развитии гражданско-правовых отношений на всех этапах нашей истории, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Страницы издания наполнены архивными и фотодокументами. Как зарождался нотариальный институт, какие задачи были заложены в его основу 100 лет назад? В книге нашли отражение и многие достижения правовой сферы. История нотариата отражена чрез призму истории белорусской государственности.

Ольга Чуприс, заместитель главы Администрации Президента Беларуси:

Мы должны задаться вопросом о том, что мы передадим нашим потомкам. Исходя из той логики, которая выстраивается главой государства, могли сделать вывод, что мы должны сохранить наши земли, мы должны закрепить и укрепить их статус, чтобы наши будущие поколения жили так же, как и мы, на крепких, основательных землях. Книга будет важна не только для юристов, она будет важна также для любых граждан страны, которые интересуются нашей историей и которые смотрят в будущее.

Немало и сравнительных моментов. Если 100 лет назад нотариусы осуществляли 4 нотариальных действия, то сегодня их насчитывается более 30 видов. Договоры дарения, завещания, доверенности, оформление наследственных прав – за каждым нотариальным действием стоят люди. Сегодня в стране без малого 800 нотариусов. В каждом регионе работают нотариальные конторы.