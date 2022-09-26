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Белорусские пенсионеры 30 сентября смогут получить консультацию нотариусов бесплатно

26 сентября 2022 11:22
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Новости Беларуси. 30 сентября белорусские пенсионеры смогут получить консультацию нотариусов бесплатно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусские пенсионеры 30 сентября смогут получить консультацию нотариусов бесплатно-1

Участие в республиканской акции «Уважение. Забота. Ответственность», приуроченной ко Дню пожилого человека, примут все нотариальные конторы и бюро нашей страны. В течение рабочего дня граждане пенсионного возраста смогут обратиться за помощью к специалистам и получить бесплатную консультацию нотариуса по вопросам, входящим в его компетенцию.

# Консультация юриста # общество # Фотофакт

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