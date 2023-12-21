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Профсоюзные юристы оказывают бесплатную консультацию белорусам 21 декабря

21 декабря 2023 07:02
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На страже социально-экономических интересов, с готовностью защитить трудовые права. Более сотни специалистов Федерации профсоюзов Беларуси отправляются сегодня, 21 декабря, во все регионы страны, чтобы провести бесплатные консультации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Профсоюзные юристы оказывают бесплатную консультацию белорусам 21 декабря-1

Квалифицированная юридическая помощь доступна в организациях, на предприятиях и на территории районных, городских объединений профсоюзов. С начала года такие приемы посетили более 4,5 тысячи человек. В основном обращения затрагивают трудовую деятельность. Чаще всего достаточно разъяснения норм законодательства. Параллельно в трудовых коллективах проводятся дни правового просвещения и правовой культуры.

# Консультация юриста # общество

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