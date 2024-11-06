В Национальном кадастровом агентстве 6 ноября проходит единый день бесплатного консультирования

С 9:00 и до 12:00 агентства по государственной регистрации и земельному кадастру предлагают 6 ноября бесплатную юридическую помощь, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Консультацию в рамках правового просвещения можно получить лично и по телефону. Специалисты готовы ответить как на общие вопросы, так и рассказать о тонкостях инвентаризации или независимой оценки. Подробная информация о проведении акции – на сайте агентств.