Как правильно мыть овощи, фрукты и ягоды? Нутрициолог назвала 3 лайфхака

Наталья Зайцева, нутрициолог:

Что же делать для того, чтобы к нам на стол попадали чистые и безопасные овощи и фрукты? Сейчас расскажу три лайфхака, которые использовать для очищения этих продуктов.

Многие задаются вопросом, для чего же стоит пачка соды у хозяек на кухне. Добавляем ложку соды на один литр воды в емкость с тем продуктом, который вы хотите очистить, оставляем на 10-15 минут и ваш продукт готов и чист. Но единственный нюанс, если вы будете замачивать ягоды или зелень в соде, то она быстро начинает вянуть, поэтому употребляйте ее сразу после замачивания.

Для того, чтобы избавиться от яиц и личинок-паразитов, нам также может помочь и яблочный уксус, который должен быть именно органический. Добавляем одну столовую ложку на один литр воды, ждем 15-20 минут. Промываем, и наши зелень, ягоды, овощи и фрукты готовы.

А еще вот вам один секрет от нутрициолога. Яблочный уксус можно использовать для того, чтобы мариновать мясо для вашего шашлыка. Таким образом мясо становится более мягкое, сочное, и лучше усваивается белок из него.