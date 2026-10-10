Новости по тегу #Конкурс

10 октября Дворец спорта стал эпицентром состязания, где без эмоций не обошлось – «Семья года». Его версия «2026» не похожа на предыдущие. В этом году конкурс организован в формате масштабного телевизионного шоу.
Подиум Национальной школы красоты превратился в эпицентр грации и моды, представительницы прекрасного пола со всей Беларуси (от пятилетних юных красавиц до опытных шестидесятилетних моделей) боролись за престижный титул «Топ-модель осень».
До суперфинала дошли лишь 9 сильнейших мастеров своего дела. Сегодня интрига этого грандиозного состязания наконец разрешилась. Абсолютный победитель получил главный приз – ключи от нового автомобиля. Также лидеру автоматически присваивается высшая педагогическая категория.
20 дней ребята доказывали, что знают правила безопасности и готовы прийти на помощь не хуже профессионалов.
Это восемь представителей разных сфер деятельности: от здравоохранения до культуры.
Все они внесли весомый вклад в социально-экономическое и культурное развитие родного города.
Беларусь и Китай – мы ближе, чем кажется. Уже, пожалуй, никого не удивишь отпуском, проведенным в Шанхае или Санье, а продукция Поднебесной точно есть в каждом белорусском доме.
Кто-то удивлял жюри вокалом и хореографией, кто-то – социальными проектами.
Эта инициатива ежегодно объединяет тех, кто в золотом возрасте продолжает обустраивать свои придомовые участки. Конкурсанты представляют сады, грядки и цветники, делятся опытом и вдохновляют других своим примером.
Ежегодно в рамках Дня белорусской письменности проводится Национальная литературная премия. В 2026 году конкурс собрал рекордное количество заявок, особенно много молодых авторов.
Проект призван показать многогранность современной белорусской женщины, а также привлечь внимание к безопасности на дорогах и развитию женского автоспорта.
В финал вышли 20 лучших чтецов. В 2026 году конкурс проходил под символичным девизом: «Созидательная сила белорусского слова: из рук матери – в сердце Родины».
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