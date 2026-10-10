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Новости по тегу #Конкурс

В Беларуси выбрали «Семью года – 2026»
10 октября 2026 17:20

В Беларуси выбрали «Семью года – 2026»

Юная белоруска завоевала титул «Топ-модель осень-2026». Поговорили с Анастасией Шарабайко о победе
08 октября 2026 07:15

Юная белоруска завоевала титул «Топ-модель осень-2026». Поговорили с Анастасией Шарабайко о победе

В Беларуси выбрали «Учителя года-2026»: кому достался главный приз – автомобиль?
02 октября 2026 17:47

В Беларуси выбрали «Учителя года-2026»: кому достался главный приз – автомобиль?

Команда Минской области стала победителем на Республиканском слете юных спасателей-пожарных
26 сентября 2026 10:42

Команда Минской области стала победителем на Республиканском слете юных спасателей-пожарных

«SuperПРОФИ-2026»: в Минской области назвали победителей регионального этапа конкурса
24 сентября 2026 15:14

«SuperПРОФИ-2026»: в Минской области назвали победителей регионального этапа конкурса

Названы обладатели звания «Минчанин года-2026»
12 сентября 2026 17:51

Названы обладатели звания «Минчанин года-2026»

«Люди могут поделиться своими реальными рассказами» – Чжан Вэньчуань о конкурсе «Моя история с Китаем»
11 сентября 2026 13:13

«Люди могут поделиться своими реальными рассказами» – Чжан Вэньчуань о конкурсе «Моя история с Китаем»

Региональный этап республиканского конкурса «Семья года» объединил 11 многодетных семей
10 сентября 2026 19:19

Региональный этап республиканского конкурса «Семья года» объединил 11 многодетных семей

В Минской области проходит традиционный смотр-конкурс «Ветеранское подворье»
10 сентября 2026 15:22

В Минской области проходит традиционный смотр-конкурс «Ветеранское подворье»

Студентка БГМУ стала лауреатом Национальной литературной премии – Полина Корнева рассказала о творчестве
09 сентября 2026 08:26

Студентка БГМУ стала лауреатом Национальной литературной премии – Полина Корнева рассказала о творчестве

Сбер Банк стал официальным партнером конкурса «АвтоЛеди Партизанского района – 2026» в Минске
08 сентября 2026 18:22

Сбер Банк стал официальным партнером конкурса «АвтоЛеди Партизанского района – 2026» в Минске

Победителей республиканского конкурса юных чтецов «Живая классика» наградили в Костюковичах
06 сентября 2026 07:49

Победителей республиканского конкурса юных чтецов «Живая классика» наградили в Костюковичах