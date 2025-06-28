От необычных фактур до роскоши рельефного узора. Финал международного фестиваля «Свята льну» проходит в Верхнем городе столицы, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уже в третий раз площадка радушно принимает талантливых белорусских дизайнеров. Они знакомят гостей праздника с национальными традициями, которые представлены в современной фэшн-индустрии. Продемонстрировать работы, где использован лен, также приехали дизайнеры из России, Нигерии, Туркменистана, Перу и Турции. Во всех коллекциях читается белорусский код. Вдохновленные красотой Синеокой, модные образы с необычным кроем и фактурой удивили даже самую искушенную публику.

Нам очень нравится. Все шикарно. Очень красивый лен, очень хорошее качество. Обычно я, честно, в последнее время покупаю только белорусские бренды, потому что они самые лучшие по качеству.

Лилия Горбачева, руководитель народного коллектива «Белорусская народная вышивка» Минского государственного дворца детей и молодежи:

Коллекция называется «Родовод». Ручная вышивка. Мы исследовали шов – настил, который здесь представлен в увеличенном варианте. У нас он традиционно более мелкий. В нескольких музеях Минской области мы объездили. Посмотрели на образцы вот этих швов. Они у нас на рушниках встречаются, каких-то там отдельных рубахах. И мы взяли его за основу.

Кроме модных показов, для гостей фестиваля подготовлена насыщенная культурная программа. Мастер-классы, спектакли, танцевальные номера и тематические фотозоны. А 29 июня в 16:00 на площадке состоится большой концерт с участием звезд белорусской эстрады.