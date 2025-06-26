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Победителей областного этапа конкурса «Властелин села» выбрали в Гродненской области

26 июня 2025 14:05
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Выставки семейного творчества, сельская спортивная эстафета, а также конкурсы на умение рубить дрова и запрягать лошадь. В Гродненской области выбрали победителей областного этапа конкурса «Властелин села», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Победителей областного этапа конкурса «Властелин села» выбрали в Гродненской области-2

За звание самой дружной и трудолюбивой сражались 10 молодых семей из разных уголков региона. Все участники – жители сельской местности, воспитывают детей и ведут подсобное хозяйство. В рамках семейного сельскохозяйственного проекта демонстрировали свои творческие способности, рассказывали о традициях и удивляли кулинарными шедеврами.

Победителей областного этапа конкурса «Властелин села» выбрали в Гродненской области-4

Светлана Лещик:
В нашей семье готовят и любят готовить все. Ребенок присоединяется. Муж у нас больше по мясу: на улице – плов, шашлык, уха. Я – по кондитерскому: пирожки, булочки, тортики, пирожные.

Победителей областного этапа конкурса «Властелин села» выбрали в Гродненской области-6

Андрей Есин, первый секретарь Гродненского областного комитета БРСМ:
Сельскохозяйственный семейный проект как раз таки направлен на популяризацию наших традиционных семейных ценностей, человека труда, человека, который трудится на нашем селе. Очень интересно команды представляют свой быт, чем они занимаются, как воспитывают деток, как вместе проводят время.

Победителей областного этапа конкурса «Властелин села» выбрали в Гродненской области-8

Областной этап в Гродненском регионе завершил эстафету отборочных туров. Уже известны все участники финальных состязаний. Заключительный этап республиканского конкурса пройдет 5 июля в рамках празднования «Купалья» в Александрии.

# Государственная социальная политика # Брак и семья # Конкурс

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