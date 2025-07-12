Член жюри поделилась впечатлениями от детского музыкального конкурса «Витебск–2025»

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Надежда Крыгина, народная артистка Российской Федерации.
Александр Меженный, ведущий:
Вы член жюри детского конкурса.
В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Надежда Крыгина, народная артистка Российской Федерации.
Александр Меженный, ведущий:
Вы член жюри детского конкурса.
Надежда Крыгина, народная артистка Российской Федерации:
Да, международного.
Александр Меженный:
Это тяжело. Тут, знаете, взрослых оценивать тяжело, а детей – тем более. Они маленькие, их обидеть нельзя. Тем не менее, как говорится, истина дороже. Ваши впечатления от конкурса.
Надежда Крыгина:
На конкурсе было 14 стран. Только 7 было членов жюри. Каждый из членов жюри представлял свою страну. Впечатления от конкурса у меня очень хорошие. Конечно, внутренне ты поддерживал своих. Конечно, Россию, Беларусь – пусть не обижаются на меня другие, это для меня было первостепенно. Но дело в том, что, конечно, с детьми, может быть, и трудно. Но они приехали на конкурс. Хотя отобраны были из стран самые лучшие. Это какой здесь отбор был. Они приехали на конкурс. Конечно, они плакали там, если кто-то оценки поставил. Но я всегда говорю, что родители, пожалуйста, я понимаю, что дите это твое самое лучшее. Мои совята самые лупастые, самые головастые. Самый лучший, самый гениальный. Надо настраивать все-таки, чтобы ребенок не плакал. Боже мой, сколько у него еще впереди. Господи, мне бы столько.
Ольга Бурлакова, ведущая:
Сколько действительно конкурсов. Наверняка и вам приходилось не раз судить в своей жизни, да?
Надежда Крыгина:
Конечно.
Ольга Бурлакова:
Если сравнивать с высоты вашего опыта. Допустим, конкурсанты какого-то конкурса песенного 20 лет назад и сейчас. Мы не берем в учет высокие технологии. А просто вот этот настрой, подготовку, этих самих детей. Есть ли разница?
Надежда Крыгина:
Вот тут это вопрос философский. Человек и талант не меняется. Вы понимаете, меняется время чуть-чуть, и ко времени прибавляется современность. В то время, когда, допустим, я была девчушкой, пела на конкурсах – там было одно. Сейчас уже так осовременено. Но голос и талант не меняется. Голос или дан, или не дан.
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