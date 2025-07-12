Член жюри поделилась впечатлениями от детского музыкального конкурса «Витебск–2025»

Надежда Крыгина, народная артистка Российской Федерации:

Да, международного.

Александр Меженный:

Это тяжело. Тут, знаете, взрослых оценивать тяжело, а детей – тем более. Они маленькие, их обидеть нельзя. Тем не менее, как говорится, истина дороже. Ваши впечатления от конкурса.

Надежда Крыгина:

На конкурсе было 14 стран. Только 7 было членов жюри. Каждый из членов жюри представлял свою страну. Впечатления от конкурса у меня очень хорошие. Конечно, внутренне ты поддерживал своих. Конечно, Россию, Беларусь – пусть не обижаются на меня другие, это для меня было первостепенно. Но дело в том, что, конечно, с детьми, может быть, и трудно. Но они приехали на конкурс. Хотя отобраны были из стран самые лучшие. Это какой здесь отбор был. Они приехали на конкурс. Конечно, они плакали там, если кто-то оценки поставил. Но я всегда говорю, что родители, пожалуйста, я понимаю, что дите это твое самое лучшее. Мои совята самые лупастые, самые головастые. Самый лучший, самый гениальный. Надо настраивать все-таки, чтобы ребенок не плакал. Боже мой, сколько у него еще впереди. Господи, мне бы столько.