Во второй день детского музыкального конкурса «Витебск-2025» белоруска Амалия Сухан стала лидером

На «Славянском базаре» сегодня, 9 июля, второй конкурсный день у юных исполнителей. И есть повод порадоваться за участницу от Беларуси. 12-летняя минчанка Амалия Сухан набрала высший бал из возможных. Вся международная коллегия оценила выступление нашей соотечественницы на десятки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белоруска растопила сердца и жюри, и зрителей в зале. Во второй конкурсный день она исполнила «Песню о далекой Родине» из кинофильма «17 мгновений весны». Выбор произведения был продиктован важной датой в истории нашей страны – 80-летия Победы. Заветные баллы на экране вызвали неподдельный восторг самой исполнительницы. Провожали со сцены ее нескончаемыми овациями.

Амалия Сухан, участница Международного детского музыкального конкурса «Витебск-2025»:

Конечно, насчет высшего балла я не была уверена. Потому что это слишком серьезная оценка от членов жюри. Чтобы все единогласно признали этот хороший номер. Но когда я услышала аплодисменты зрителей, я уже понимала. Может быть, это не высшая оценка, но эмоции ради которых я работаю. У меня получилось рассказать историю, чтобы они поверили.

По итогам двух конкурсных дней по сумме баллов лидерство с белоруской разделяет представитель Казахстана. Оба участника в праве рассчитывать на высшую награду вокального состязаниям, но кому достанется Гран-при, станет известно только завтра. Имена победителей детского конкурса озвучат на церемонии открытия.