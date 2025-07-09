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Во второй день детского музыкального конкурса «Витебск-2025» белоруска Амалия Сухан стала лидером

09 июля 2025 13:45
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На «Славянском базаре» сегодня, 9 июля, второй конкурсный день у юных исполнителей. И есть повод порадоваться за участницу от Беларуси. 12-летняя минчанка Амалия Сухан набрала высший бал из возможных. Вся международная коллегия оценила выступление нашей соотечественницы на десятки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во второй день детского музыкального конкурса «Витебск-2025» белоруска Амалия Сухан стала лидером-2

Белоруска растопила сердца и жюри, и зрителей в зале. Во второй конкурсный день она исполнила «Песню о далекой Родине» из кинофильма «17 мгновений весны». Выбор произведения был продиктован важной датой в истории нашей страны – 80-летия Победы. Заветные баллы на экране вызвали неподдельный восторг самой исполнительницы. Провожали со сцены ее нескончаемыми овациями. 

Во второй день детского музыкального конкурса «Витебск-2025» белоруска Амалия Сухан стала лидером-4

Амалия Сухан, участница Международного детского музыкального конкурса «Витебск-2025»:
Конечно, насчет высшего балла я не была уверена. Потому что это слишком серьезная оценка от членов жюри. Чтобы все единогласно признали этот хороший номер. Но когда я услышала аплодисменты зрителей, я уже понимала. Может быть, это не высшая оценка, но эмоции ради которых я работаю. У меня получилось рассказать историю, чтобы они поверили. 

По итогам двух конкурсных дней по сумме баллов лидерство с белоруской разделяет представитель Казахстана. Оба участника в праве рассчитывать на высшую награду вокального состязаниям, но кому достанется Гран-при, станет известно только завтра. Имена победителей детского конкурса озвучат на церемонии открытия.

# Славянский базар в Витебске # Конкурс

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