Из 435 семей победили они – секрет успеха семьи из Гомельской области на «Властелине села»

Простая крестьянская белорусская семья стала образцом сохранения культурно-исторического наследия и традиционных семейных ценностей народов государств – участников СНГ. Диплом Денису и Юлии Веракса из Гомельской области вручил первый заместитель генерального секретаря Содружества Независимых Государств Игорь Петришенко во время праздника «Купалье» в Александрии, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Семья Веракса успешно прошла все этапы республиканского сельскохозяйственного проекта «Властелин села» и одержала победу в конкурсе. Всего было 104 отборочных тура, за финал боролись 435 семей. Секрет большого успеха скромных людей – в репортаже Анны Корольчук.

Уютный сельский дом и полный двор детей – уже 13 лет как Денис и Юлия Веракса вместе идут к этой мечте. Cейчас родители воспитывают двух сыновей и дочку.

Юлия Веракса, жительница деревни Борисковичи:

Всегда мечтали о большой семье. У меня в семье двое детей. У меня есть младший брат. Нам с ним было как-то всегда весело. Была тоже маленькая разница в возрасте. Было всегда чем заняться, поиграли вместе всегда. И хотелось так, чтобы и детям было друг с дружкой весело, чтобы они были лучшими друзьями, возможно, не только братьями и сестрами. Все-таки большая семья – это счастье, и хочется, чтобы в нашей стране многодетность была трендом, престижем. Но, в принципе, это сейчас так и есть, поскольку у нас оказывается большая поддержка материнству, детству.

Пара с тремя детьми успевает многое: работать, участвовать в конкурсах, делать ремонт и вести небольшое хозяйство. В семье подросли помощники. Старшие Арсений и Всеволод всегда приходят на выручку, пока мама занята с малышкой Алисой. В деревню Борисковичи семья Веракса переехала 6 лет назад. Супруги сменили городскую суету на тишь полесской глубинки, чтобы восстановить здесь дом прадеда, ветерана Великой Отечественной войны.