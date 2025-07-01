На областном конкурсе «Властелин села» покорили жюри находчивостью – пообщались с молодой семьёй

Активные, амбициозные и главное – с землей на «ты». Лучших хозяев приусадебных участков выбрали на областном конкурсе «Властелин села». Они с трепетом относятся к природным просторам, наслаждаются сельской жизнью и строят свое счастье, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ. Воложинский район, агрогородок Саковщина. Здесь нас встречает молодая пара – Андрей и Екатерина Юркевич, а также двое сыновей – Максим и Влад. Свой быт ребята только налаживают, работают на земле с душой и удовольствием. Что символично, сельское хозяйство их и связало. Познакомились на местном предприятии. Она главный бухгалтер, он механизатор. С этого все и началось.

Екатерина Юркевич:

Три года назад мы с мужем получили этот дом, начали его понемногу обустраивать, посадили огород, картошку, огурцы, зелень. В дальнейшем планируем завести здесь хозяйство, животных. Были молодые специалисты, нам давали сначала одно жилье, потом начали жить вместе, дали нам этот дом. Завели семью, сейчас готовим документы на выкуп дома. Выкупить дом, обнести его забором, обустроить сад с благоухающими цветами. Это ближайшие планы семейства. Екатерина – это теплая энергия и позитив, а Андрей – душа компании и мастер на все руки. Деревянная беседка рядом – дело рук Андрея. С супругой думали, как оборудовать место, где могут собираться на свежем воздухе всей семьей, приглашать соседей и друзей. Решили сделать вместительный домик для долгих бесед и вкусных пиршеств.