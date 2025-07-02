Учредитель «Торгового дома Азербайджана» стал лауреатом конкурса «Человек Дела 2025»

Подведены итоги ежегодного бизнес-конкурса «Человек Дела», сообщили в программе «Беларусь.Новости». Уже в 30-й раз определились лучшие руководители предприятий. Всего номинаций 12. Среди победителей компании из сферы IT, технологий и финансов.

Лауреатом конкурса стал и учредитель «Торгового дома Азербайджана». Васиф Исмайылов – пример предпринимателя, которых с успехом реализует разные проекты и своим трудом вносит вклад не только в развитие предприятий, но и межгосударственных отношений. За поддержку высоких стандартов качества зарубежной продукции на белорусском рынке предприниматель удостоен звания «Человек Дела».

Васиф Исмайылов, учредитель ООО «‎Торговый дом Азербайджана»:

Ваши предприниматели, которые работают здесь, держат связь с азербайджанскими предпринимателями. Для азербайджанского предпринимателя, который хочет попасть в вашу красивую страну, Торговый дом – мост.

Предприниматели, которые удостоены почетного звания, своим примером мотивируют коллег на достижения новых высот. А также доказывают, что в Беларуси есть все условия для построения успешного бизнеса.

*На правах рекламы.