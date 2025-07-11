«Ажурныя мары» – побывали на конкурсе, посвящённом искусству вытинанки
«Ажурныя мары» – яркое мероприятие, на котором объединяются мастера со всех уголков нашей страны, чтобы показать свои лучшие работы. Конкурс посвящен искусству вытинанки – древней технике вырезания узоров из бумаги и тканей, которая позволяет создавать изящные ажурные изделия.
Анна Перлина, заведующая сектором по выставочной деятельности Витебского областного методического центра народного творчества:
Это уникальное мероприятие, которое очень значимо не только для нашего города, но и в целом для нашей страны. Так как участники из всей республики, а также из-за рубежа. Это бесценный обмен опытом, творчество, общение. Перенимают какие-то уникальные технологии. Поэтому это очень важно для нашей страны.
За звание лучшего из лучших мастера поборятся в пяти номинациях – «Архитектура в вытинанке», «Подарочная открытка», «Монументальность бумажных вырезок», «Вытинанка из нетрадиционных материалов» и «Лучшая домашняя коллекция». Также жюри вручит гран-при творческого состязания.
Подробности в видео.