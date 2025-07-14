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28 школьников приняли участие в полуфинале конкурса юных чтецов «Живая классика»

14 июля 2025 14:03
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В Минске проходит полуфинал ежегодного конкурса юных чтецов «Живая классика». В нем принимают участие 28 школьников со всей Беларуси. В 2025 году центральной темой стало 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

28 школьников приняли участие в полуфинале конкурса юных чтецов «Живая классика»-2

Ребята обратились к творчеству Аркадия Кулешова, Пимена Панченко, Петруся Бровки. Подготовка была серьезной – сценические образы, музыкальное сопровождение, тщательно подобранный репертуар, костюмы, и, конечно, яркие, неподдельные эмоции.

28 школьников приняли участие в полуфинале конкурса юных чтецов «Живая классика»-4

Иван Тимошевич, учащийся средней школы № 224 Минска:
Я сегодня приехала с произведением Пимена Панченко «Дети войны». Произведение про то, как дети сначала войну ощутили, а потом первый раз в жизни вышли на улицу без войны, под солнцем.

Наталья Надольская, директор дирекции специальных проектов ЗАО «Столичное телевидение», представитель жюри конкурса юных чтецов «Живая классика»:
У членов жюри даже слезы наворачиваются на глазах, когда они слушают эти произведения. О чем это говорит? О том, что дети, они просто погружают нас в эту атмосферу. И я иногда ловлю себя на мысли, что я даже забываю, что я на конкурсе, потому что я настолько проникаюсь этими образами.

28 школьников приняли участие в полуфинале конкурса юных чтецов «Живая классика»-6

Финал конкурса состоится в сентябре и будет приурочен ко Дню белорусской письменности. «Стихотворный фестиваль» направлен на поиск и поддержку талантливой молодежи. Ежегодно он объединяет тысячи ребят со всей страны. Одним из организаторов этого творческого состязания выступает и «Столичное телевидение».

# Дети # Поэзия # Конкурс # Конкурс «Жывая класіка»

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