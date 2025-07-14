28 школьников приняли участие в полуфинале конкурса юных чтецов «Живая классика»

В Минске проходит полуфинал ежегодного конкурса юных чтецов «Живая классика». В нем принимают участие 28 школьников со всей Беларуси. В 2025 году центральной темой стало 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Иван Тимошевич, учащийся средней школы № 224 Минска:

Я сегодня приехала с произведением Пимена Панченко «Дети войны». Произведение про то, как дети сначала войну ощутили, а потом первый раз в жизни вышли на улицу без войны, под солнцем.

Наталья Надольская, директор дирекции специальных проектов ЗАО «Столичное телевидение», представитель жюри конкурса юных чтецов «Живая классика»:

У членов жюри даже слезы наворачиваются на глазах, когда они слушают эти произведения. О чем это говорит? О том, что дети, они просто погружают нас в эту атмосферу. И я иногда ловлю себя на мысли, что я даже забываю, что я на конкурсе, потому что я настолько проникаюсь этими образами.